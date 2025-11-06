Стабильность финансирования "зеленой" энергетики зависит от экономических прогнозов, - "Укрэнерго"

Обеспечение стабильного финансирования возобновляемой энергетики напрямую зависит от реалистичных прогнозов и экономических показателей.

Об этом заявил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик во время заседания НКРЭКУ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим некоторые риски по отдельным статьям, а именно, как если бы, по возобновляемой энергетике, и по тому, что корректировочная экономия за предыдущие годы была не заложена в полном объеме. Это, фактически, тот фактор, который нам позволяет рассчитаться по долгам предыдущих периодов", - отметил он.

Юрик подчеркнул, что на состояние расчетов с производителями "зеленой" энергии влияют колебания валютных курсов, объемы потребления электроэнергии и макроэкономические тенденции.

"По валютным курсам, очевидно, это мы должны принимать предположения правительства, еврокурс нам очень влияет на наши обязательства по ПСО, по возобновляемой энергетике", - пояснил представитель "Укрэнерго".

Он также сообщил, что компания активно сотрудничает с международными финансовыми партнерами. С начала полномасштабной войны "Укрэнерго" привлекло почти 800 млн евро грантовых средств, что эквивалентно около 40 млрд грн.

"Это фактически замещение того ресурса, который мы должны были собрать с рынка", - добавил Юрик, отметив, что компания продолжит работу с Регулятором над уточнением прогнозных показателей и финансовых расчетов.

