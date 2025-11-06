Стабільність фінансування "зеленої" енергетики залежить від економічних прогнозів, - "Укренерго"

Забезпечення стабільного фінансування відновлюваної енергетики напряму залежить від реалістичних прогнозів та економічних показників.

Про це заявив член правління НЕК "Укренерго" Іван Юрик під час засідання НКРЕКП, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо деякі ризики по окремих статтях, а саме, якби, по відновлювальній енергетиці, і по тому, що коригувальна економія за попередні роки була не закладена в повному обʼємі. Це, фактично, той чинник, який нам дозволяє розрахуватися за боргами попередніх періодів", - зазначив він.

Юрик підкреслив, що на стан розрахунків з виробниками "зеленої" енергії впливають коливання валютних курсів, обсяги споживання електроенергії та макроекономічні тенденції.

"По валютних курсах, очевидно, це ми маємо брати припущення уряду, єврокурс нам дуже впливає на наші зобов'язання по ПСО, по відновлювальній енергетиці", - пояснив представник "Укренерго".

Він також повідомив, що компанія активно співпрацює з міжнародними фінансовими партнерами. З початку повномасштабної війни "Укренерго" залучило майже 800 млн євро грантових коштів, що еквівалентно близько 40 млрд грн.

"Це фактично заміщення того ресурсу, який би ми повинні були зібрати з ринку", - додав Юрик, наголосивши, що компанія продовжить роботу з Регулятором над уточненням прогнозних показників і фінансових розрахунків.

