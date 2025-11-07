Ночная атака на Чугуев: дроны РФ стали причиной масштабных пожаров. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 ноября оккупанты атаковали Чугуев ударными дронами. В результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Пламя охватило около 2000 кв. м, но спасатели оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ночью городской голова Чугуева Галина Минаева сообщила, что на город враг направил не менее 10 беспилотников.

Последствия вражеской атаки













