Нічна атака на Чугуїв: дрони РФ спричинили масштабні пожежі
У ніч на 7 листопада окупанти атакували Чугуїв ударними дронами. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Полум’я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Вночі міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що на місто ворог спрямував щонайменше 10 безпілотників.
Наслідки ворожої атаки
