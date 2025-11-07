Нічна атака на Чугуїв: дрони РФ спричинили масштабні пожежі

У ніч на 7 листопада окупанти атакували Чугуїв ударними дронами. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Полум’я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Вночі міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що на місто ворог спрямував щонайменше 10 безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Богодухів на Харківщині: постраждали 5 людей, зокрема 10-річна дівчинка

Наслідки ворожої атаки













Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Харківщини: двоє людей загинули у Куп’янську, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Лозівському районі. ФОТОрепортаж