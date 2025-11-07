Сутки на Харьковщине: ранены 4 человека, повреждены дома, автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

В результате обстрелов пострадали 4 человека

В селе Калиновое Боровской общины пострадали 35-летняя женщина и 31-летний мужчина, в селе Загризово Боровской общины пострадал 60-летний мужчина, в селе Путниково Двуречанской громады пострадал 24-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 68-летней женщине, которая пострадала в результате обстрела в селе Белый Колодязь 29 октября.

Чем оккупанты били по Харьковщине

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

27 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон;

31 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия вражеских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, автомобиль (с. Макарово);

в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (с. Приколотное), частный дом (с. Подсердное);

в Изюмском районе повреждены 2 автомобиля (с. Калиновое), железнодорожная инфраструктура (г. Барвинково);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Новое);

в Чугуевском районе повреждены два учебных заведения, отделение почты, СТО, 40 автомобилей, 2 грузовых автомобиля, микроавтобус, а также здания, боксы, транспорт, админздание на территории коммунального предприятия (г. Чугуев).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 159 человек. Остались 48 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 11061 человек.

