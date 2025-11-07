Сутки на Харьковщине: ранены 4 человека, повреждены дома, автомобили. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись город Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов пострадали 4 человека
В селе Калиновое Боровской общины пострадали 35-летняя женщина и 31-летний мужчина, в селе Загризово Боровской общины пострадал 60-летний мужчина, в селе Путниково Двуречанской громады пострадал 24-летний мужчина.
Также медики оказали помощь 68-летней женщине, которая пострадала в результате обстрела в селе Белый Колодязь 29 октября.
Чем оккупанты били по Харьковщине
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 27 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон;
- 31 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия вражеских атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, автомобиль (с. Макарово);
- в Купянском районе поврежден многоквартирный дом (с. Приколотное), частный дом (с. Подсердное);
- в Изюмском районе повреждены 2 автомобиля (с. Калиновое), железнодорожная инфраструктура (г. Барвинково);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Новое);
- в Чугуевском районе повреждены два учебных заведения, отделение почты, СТО, 40 автомобилей, 2 грузовых автомобиля, микроавтобус, а также здания, боксы, транспорт, админздание на территории коммунального предприятия (г. Чугуев).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 159 человек. Остались 48 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 11061 человек.
