На Запорожье в результате обстрелов повреждены дома, объекты инфраструктуры и автомобили. ФОТО
За сутки оккупанты нанесли 750 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы области за сутки
- Войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Запорожью, Тернуватому, Канцеровке, Доброполью.
- 498 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Новониколаевку, Щербаки, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Новое.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новониколаевку, Новое.
- 238 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Новониколаевки, Щербаков, Малой Токмачки, Чаривного, Преображенки, Белогорья, Нового.
Поступило 35 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Мирные жители не пострадали.
