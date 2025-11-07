РУС
На Запорожье в результате обстрелов повреждены дома, объекты инфраструктуры и автомобили. ФОТО

За сутки оккупанты нанесли 750 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы области за сутки

  • Войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Запорожью, Тернуватому, Канцеровке, Доброполью.
  • 498 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Новониколаевку, Щербаки, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Новое.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новониколаевку, Новое.
  • 238 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандреевки, Новониколаевки, Щербаков, Малой Токмачки, Чаривного, Преображенки, Белогорья, Нового.

Поступило 35 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Мирные жители не пострадали.

Запорожье

