На Сумщине - более 50 обстрелов за сутки: погиб мужчина, ранены еще три человека

Обстрелы Сумщины
В Сумской области — 52 обстрела за сутки: ранены гражданские, есть погибший

В течение суток, с утра 6 ноября до утра 7 ноября 2025 года, российские войска осуществили 52 обстрела по 39 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумщины. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Обстрелы и разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Нижнесироватская, Николаевская сельская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Шосткинская, Поповская, Новослободская.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, РСЗО:

  • более 10 ударов КАБ;
  • до 10 ударов БПЛА;
  • 20 ударов РСЗО.

Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Середино-Будской громаде поврежден легковой автомобиль;
  • в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом и хозяйственная постройка;
  • в Сумской громаде повреждено хозяйственное сооружение, объект гражданской инфраструктуры, легковой автомобиль, дорожное покрытие;
  • в Есманьской громаде поврежден грузовой автомобиль;
  • в Нижньосироватской громаде повреждены две хозяйственные постройки и помещение дома культуры;
  • в Поповской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Шосткинской громаде повреждено нежилое помещение.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 25 человек.

Раненые и погибшие среди гражданских

В результате российских обстрелов территории области есть погибший и пострадавшие среди мирных жителей.

В Середино-Будской громаде в результате удара FPV-дроном погиб 50-летний мужчина, ранен 14-летний ребенок (мальчик) и травмирована 41-летняя женщина. В Новослободской громаде в результате удара FPV-дроном ранена 74-летняя женщина.

армия РФ (21188) обстрел (30366) Сумская область (3828)
