На Сумщине - более 50 обстрелов за сутки: погиб мужчина, ранены еще три человека
В течение суток, с утра 6 ноября до утра 7 ноября 2025 года, российские войска осуществили 52 обстрела по 39 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумщины. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Обстрелы и разрушения
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Нижнесироватская, Николаевская сельская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Шосткинская, Поповская, Новослободская.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, РСЗО:
- более 10 ударов КАБ;
- до 10 ударов БПЛА;
- 20 ударов РСЗО.
Также враг нанес удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Середино-Будской громаде поврежден легковой автомобиль;
- в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом и хозяйственная постройка;
- в Сумской громаде повреждено хозяйственное сооружение, объект гражданской инфраструктуры, легковой автомобиль, дорожное покрытие;
- в Есманьской громаде поврежден грузовой автомобиль;
- в Нижньосироватской громаде повреждены две хозяйственные постройки и помещение дома культуры;
- в Поповской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Шосткинской громаде повреждено нежилое помещение.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 25 человек.
Раненые и погибшие среди гражданских
В результате российских обстрелов территории области есть погибший и пострадавшие среди мирных жителей.
В Середино-Будской громаде в результате удара FPV-дроном погиб 50-летний мужчина, ранен 14-летний ребенок (мальчик) и травмирована 41-летняя женщина. В Новослободской громаде в результате удара FPV-дроном ранена 74-летняя женщина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль