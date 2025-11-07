На Сумщині - понад 50 обстрілів за добу: загинув чоловік, поранено ще трьох людей
Протягом доби, з ранку 6 листопада до ранку 7 листопада 2025 року, російські війська здійснили 52 обстріли по 39 населених пунктів у 13 територіальних громадах Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Обстріли та руйнування
Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Нижньосироватська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Шосткинська, Попівська, Новослобідська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ:
- більше 10 ударів КАБ;
- до 10 ударів БпЛА;
- 20 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;
- у Сумській громаді пошкоджено господарчу споруду, об’єкт цивільної інфраструктури, легковий автомобіль, дорожнє покриття;
- в Есманьській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;
- у Нижньосироватській громаді пошкоджено дві господарчі споруди та приміщення будинку культури;
- у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.
Поранені та загиблі серед цивільних
Внаслідок російських обстрілів території області є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.
У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном загинув 50-річний чоловік, поранено 14-річну дитину (хлопця) та травмовано 41-річну жінку. У Новослобідській громаді через удар FPV-дроном поранено 74-річну жінку.
