На Сумщині - понад 50 обстрілів за добу: загинув чоловік, поранено ще трьох людей

Протягом доби, з ранку 6 листопада до ранку 7 листопада 2025 року, російські війська здійснили 52 обстріли по 39 населених пунктів у 13 територіальних громадах Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Обстріли та руйнування

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Нижньосироватська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Шосткинська, Попівська, Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ:

більше 10 ударів КАБ;

до 10 ударів БпЛА;

20 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено легковий автомобіль;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду;

у Сумській громаді пошкоджено господарчу споруду, об’єкт цивільної інфраструктури, легковий автомобіль, дорожнє покриття;

в Есманьській громаді пошкоджено вантажний автомобіль;

у Нижньосироватській громаді пошкоджено дві господарчі споруди та приміщення будинку культури;

у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.

Поранені та загиблі серед цивільних

Внаслідок російських обстрілів території області є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.

У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном загинув 50-річний чоловік, поранено 14-річну дитину (хлопця) та травмовано 41-річну жінку. У Новослобідській громаді через удар FPV-дроном поранено 74-річну жінку.

