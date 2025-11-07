На Запоріжжі внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, об’єкти інфраструктури та автомобілі

Впродовж доби окупанти завдали 750 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли області за добу

  • Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Тернуватому, Канцерівці, Добропіллю.
  • 498 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новомиколаївку, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Нове.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новомиколаївку, Нове.
  • 238 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Новомиколаївки, Щербаків, Малої Токмачки, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Нового.

Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Мирні жителі не постраждали.

