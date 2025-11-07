Крупнейший в России производитель танков сокращает штат на 10%, - росСМИ

Крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" сократит 10% штата.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Это происходит на фоне сокращения продаж его основной гражданской продукции - грузовых железнодорожных вагонов.

Сокращения должны быть проведены до февраля 2026 года.

В распоряжении редакции издания E1 оказался приказ. Там говорится, что будут увольнять сотрудников всех подразделений предприятия. Предложения о том, кто попадет под сокращение, будет рассматривать специальная комиссия. На время увольнений в отделах будут закрыты все вакансии, говорится в документе.

Пресс-служба завода позже заявила, что предприятие "осуществляет реструктуризацию", которая касается "прежде всего оптимизации административно-управленческих расходов", как это делает "любое другое предприятие в современных условиях". Целевые показатели сокращений там не раскрыли.

Что предшествовало?

В начале октября работников завода, которые занимаются гражданской продукцией, перевели на четырехдневную рабочую неделю. Там объяснили это "временными колебаниями рынка подвижного состава".

Данные Федеральной службы государственной статистики РФ свидетельствуют, что на сентябрь производство грузовых вагонов в России сократилось почти на треть. Отраслевое агентство Rollingstock объясняет это сокращением грузоперевозок и спроса со стороны иностранных покупателей, насыщенностью рынка и высокой стоимостью кредитов.

