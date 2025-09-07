РФ в 2025 году планирует выпустить 57 самолетов, 250 танков и 2,5 тысячи ракет, - ГУР

Россия в 2025 году запланировала производство десятков самолетов, сотен танков и тысяч единиц другого вооружения.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в планах РФ - выпуск 57 боевых самолетов типов Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30. Также предусмотрено изготовление почти 250 новых танков Т-90М, около 1100 БТР-3 и БТР-82А, а также 365 артиллерийских систем. Отдельно осуществляется модернизация и восстановление тысяч единиц имеющейся техники.

Кроме того, Россия наращивает производство беспилотных систем, FPV-дронов и ракет. В частности, в 2025 году запланирован выпуск почти 2,5 тысячи высокоточных ракет различного класса, среди которых крылатые и баллистические ракеты комплексов "Искандер" и гиперзвуковые "Кинжал".

