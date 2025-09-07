РФ в 2025 году планирует выпустить 57 самолетов, 250 танков и 2,5 тысячи ракет, - ГУР
Россия в 2025 году запланировала производство десятков самолетов, сотен танков и тысяч единиц другого вооружения.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в планах РФ - выпуск 57 боевых самолетов типов Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30. Также предусмотрено изготовление почти 250 новых танков Т-90М, около 1100 БТР-3 и БТР-82А, а также 365 артиллерийских систем. Отдельно осуществляется модернизация и восстановление тысяч единиц имеющейся техники.
Кроме того, Россия наращивает производство беспилотных систем, FPV-дронов и ракет. В частности, в 2025 году запланирован выпуск почти 2,5 тысячи высокоточных ракет различного класса, среди которых крылатые и баллистические ракеты комплексов "Искандер" и гиперзвуковые "Кинжал".
Але кожен рік холопи ***** знову і знову їздять і просять у корейського лантуха з гівном , то - снарядів , то арти , то солдатів то ще щось .
100 років збирали.
В 2023-му влада казала, що запустила в серію "український аналог шахедів". Де?
Про ракети цих "обісцяльників" хіба що лінивий не згадував. Питання те ж саме.
"Стугну" маштабували? Питання те саме.
Є хоч щось, що ця "зелена пліснява" може сказати в минулому часі (здобули, маштабували, розширили, передали на фронт, застосували і т.п.) окрім "проє@алі"?