РФ в 2025 году планирует выпустить 57 самолетов, 250 танков и 2,5 тысячи ракет, - ГУР

сведения Генштаба

Россия в 2025 году запланировала производство десятков самолетов, сотен танков и тысяч единиц другого вооружения.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в планах РФ - выпуск 57 боевых самолетов типов Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30. Также предусмотрено изготовление почти 250 новых танков Т-90М, около 1100 БТР-3 и БТР-82А, а также 365 артиллерийских систем. Отдельно осуществляется модернизация и восстановление тысяч единиц имеющейся техники.

Кроме того, Россия наращивает производство беспилотных систем, FPV-дронов и ракет. В частности, в 2025 году запланирован выпуск почти 2,5 тысячи высокоточных ракет различного класса, среди которых крылатые и баллистические ракеты комплексов "Искандер" и гиперзвуковые "Кинжал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство предприятий ОПК РФ расположены на расстоянии 750 км от границы, новые строят еще дальше, - ГУР

оружие (10425) россия (97090) ГУР (577)
+28
А ми виготовимо 100500 відосиків потужного піздіжа Гундосого таргана про вундервафлі, на яких нагріють руки міндічі, і які ніколи не полетять на ворога!
07.09.2025 16:51
07.09.2025 16:51 Ответить
+15
Да по...й, Зегевара по количеству видосов зато на два круга впереди. Все збс.
07.09.2025 16:57
07.09.2025 16:57 Ответить
+10
Головне у цьому звіті - скільки з цих речей планується виробити в Україні?
07.09.2025 16:48
07.09.2025 16:48 Ответить
Головне у цьому звіті - скільки з цих речей планується виробити в Україні?
07.09.2025 16:48
07.09.2025 16:48 Ответить
*****. ***** - це не *****?
07.09.2025 16:59
07.09.2025 16:59 Ответить
Сподіваюся, це було риторичне питання. Як і моє.
07.09.2025 17:04
07.09.2025 17:04 Ответить
100500! 146%
07.09.2025 20:21
07.09.2025 20:21 Ответить
Тоді нема про що турбуватися.
07.09.2025 20:28
07.09.2025 20:28 Ответить
Передайте ЗЕленському хай готує проти москалів санкції,бо те що він показував,мабуть не скоро застосується і щоб масовано
07.09.2025 16:49
07.09.2025 16:49 Ответить
А ми виготовимо 100500 відосиків потужного піздіжа Гундосого таргана про вундервафлі, на яких нагріють руки міндічі, і які ніколи не полетять на ворога!
07.09.2025 16:51
07.09.2025 16:51 Ответить
Ми однієї думки.Потужний робить все, щоб Україна скоріше програла і не було кому його притягувати до відповідальності. Де його батьки? Там буде він. Сам нічогісінько не робить для захисту і іншим не дає. Дурить відомими, 3000 балістики і міфічною ''Фламінго''. Це моя особиста думка. Дай Боже, щоб я помилявся.
07.09.2025 17:15
07.09.2025 17:15 Ответить
Будуть йти до кінця
07.09.2025 16:54
07.09.2025 16:54 Ответить
Да по...й, Зегевара по количеству видосов зато на два круга впереди. Все збс.
07.09.2025 16:57
07.09.2025 16:57 Ответить
Планувати і випустити це різні речі.
07.09.2025 16:58
07.09.2025 16:58 Ответить
Нічого нового . Щорічно у планах кацапні випуск - тисячі літаків , мільйона танків і мільярда одиниць артилерії .
Але кожен рік холопи ***** знову і знову їздять і просять у корейського лантуха з гівном , то - снарядів , то арти , то солдатів то ще щось .
07.09.2025 16:59
07.09.2025 16:59 Ответить
Фронтову авіацію вони дійсно відновили, наш фахівець в Ютубі казав про це в інтерв'ю. І це правда. Штурмовики СУ-25, стратегічна авіація - так, це невідновлювальні втрати...
07.09.2025 18:05
07.09.2025 18:05 Ответить
А ГУР не хоче сказати, чим Україна має це все знищувати?Чому ми втрачаємо ЧАС і гроші на не потрібні для оборони речі!!???Де підземні наші заводи з виробництва ракет , дронів і всього іншого???
07.09.2025 17:01
07.09.2025 17:01 Ответить
А у нас сотні потужних відосиків
07.09.2025 17:05
07.09.2025 17:05 Ответить
Они про тысячи самолетов гражданской авиации тоже много пишут. А потом появляются у них новости ну смогли выпустить только 4, знаете ли санкции, кризис и все такое, но вот к 2030 все будет. Причем в комментариях к таким новостях сами русские ржут с этих дебилов которые их сказками десятилетиями кормят а на выхлопе ноль и шутят про сакральный 2030 где будет все и сразу Впринципе как наш чертяка фламингами всех кормит при этом тупо пилит западную помощь у них примерно тем же занимаются
07.09.2025 17:06
07.09.2025 17:06 Ответить
ГУР тепер не розповідає казок про каву в Криму? Це добрий знак! Мабуть, хлопцям поставили завдання готувати підгрунтя до заключення перемир'я...
07.09.2025 17:19
07.09.2025 17:19 Ответить
Фантазія варварів 57 літаків ? коли до цього вони випускали 4-8 літаків.
07.09.2025 17:20
07.09.2025 17:20 Ответить
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 7.09.25 орієнтовно становлять: літаків - 422 (+0) од Джерело: https://censor.net/ua/p3572656

100 років збирали.
07.09.2025 18:02
07.09.2025 18:02 Ответить
А ще полетіти на Марс. Як тільки збудують таку шайтан-арбу. Головне, щоб ***** з собою, на Марс забрали, а то ВСУшники можуть пристрелити цього огризка.
07.09.2025 17:31
07.09.2025 17:31 Ответить
Не треба в мене кидать лапті, але РФія масштабувала виробництво дронів та ракет. Скоро вони зможуть робити тривогу в Києві цілодобово. У мене в містечку вже по 13 годин тривога. ГУР вже про Кримський міст не пише, зробив висновки, що це дратує та міст стоїть. Тепер їм треба РФ нахвалювати постйно. Бо мир на носі.
07.09.2025 17:40
07.09.2025 17:40 Ответить
В киевской области тревога уже почти круглосуточно. Патужна Влада нашла выход. Разбить тревогу не по области а по районам. Чтоб народец не так ругался. Теперь я слышу тревогу минут через 5 после того как шахед пролетает у меня над головой.
07.09.2025 20:04
07.09.2025 20:04 Ответить
А Україна - 8млн дронів і 3000 ракет! З'їли? Обіцянки найвеличнішого більші, потужніші і незламніші! А ще ЕрЗе мають майже 30 "безпекових угод", підтримку десятків країн на "самиті миру" і можуть наобіцяти в 10 разів більше!

В 2023-му влада казала, що запустила в серію "український аналог шахедів". Де?
Про ракети цих "обісцяльників" хіба що лінивий не згадував. Питання те ж саме.
"Стугну" маштабували? Питання те саме.

Є хоч щось, що ця "зелена пліснява" може сказати в минулому часі (здобули, маштабували, розширили, передали на фронт, застосували і т.п.) окрім "проє@алі"?
07.09.2025 18:00
07.09.2025 18:00 Ответить
На три дні війни. Така «сильна» країна, а всього 250 танків
07.09.2025 18:31
07.09.2025 18:31 Ответить
 
 