РФ у 2025 році планує випустити 57 літаків, 250 танків і 2,5 тисячі ракет, - ГУР
Росія у 2025 році запланувала виробництво десятків літаків, сотень танків та тисяч одиниць іншого озброєння.
Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у планах РФ - випуск 57 бойових літаків типів Су-57, Су-35, Су-34 та Су-30. Також передбачено виготовлення майже 250 нових танків Т-90М, близько 1100 БТР-3 та БТР-82А, а також 365 артилерійських систем. Окремо здійснюється модернізація та відновлення тисяч одиниць наявної техніки.
Крім того, Росія нарощує виробництво безпілотних систем, FPV-дронів та ракет. Зокрема, у 2025 році заплановано випуск майже 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу, серед яких крилаті й балістичні ракети комплексів "Іскандер" та гіперзвукові "Кинжал".
Але кожен рік холопи ***** знову і знову їздять і просять у корейського лантуха з гівном , то - снарядів , то арти , то солдатів то ще щось .
100 років збирали.
В 2023-му влада казала, що запустила в серію "український аналог шахедів". Де?
Про ракети цих "обісцяльників" хіба що лінивий не згадував. Питання те ж саме.
"Стугну" маштабували? Питання те саме.
Є хоч щось, що ця "зелена пліснява" може сказати в минулому часі (здобули, маштабували, розширили, передали на фронт, застосували і т.п.) окрім "проє@алі"?