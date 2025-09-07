РФ у 2025 році планує випустити 57 літаків, 250 танків і 2,5 тисячі ракет, - ГУР

Росія у 2025 році запланувала виробництво десятків літаків, сотень танків та тисяч одиниць іншого озброєння.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у планах РФ - випуск 57 бойових літаків типів Су-57, Су-35, Су-34 та Су-30. Також передбачено виготовлення майже 250 нових танків Т-90М, близько 1100 БТР-3 та БТР-82А, а також 365 артилерійських систем. Окремо здійснюється модернізація та відновлення тисяч одиниць наявної техніки.

Крім того, Росія нарощує виробництво безпілотних систем, FPV-дронів та ракет. Зокрема, у 2025 році заплановано випуск майже 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу, серед яких крилаті й балістичні ракети комплексів "Іскандер" та гіперзвукові "Кинжал".

