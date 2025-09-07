УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8832 відвідувача онлайн
Новини Російський ОПК
1 746 21

РФ у 2025 році планує випустити 57 літаків, 250 танків і 2,5 тисячі ракет, - ГУР

зведення Генштабу

Росія у 2025 році запланувала виробництво десятків літаків, сотень танків та тисяч одиниць іншого озброєння.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у планах РФ - випуск 57 бойових літаків типів Су-57, Су-35, Су-34 та Су-30. Також передбачено виготовлення майже 250 нових танків Т-90М, близько 1100 БТР-3 та БТР-82А, а також 365 артилерійських систем. Окремо здійснюється модернізація та відновлення тисяч одиниць наявної техніки.

Крім того, Росія нарощує виробництво безпілотних систем, FPV-дронів та ракет. Зокрема, у 2025 році заплановано випуск майже 2,5 тисячі високоточних ракет різного класу, серед яких крилаті й балістичні ракети комплексів "Іскандер" та гіперзвукові "Кинжал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість підприємств ОПК РФ розташовані на відстані 750 км від кордону, нові будують ще далі, - ГУР

Автор: 

зброя (7721) росія (67560) ГУР (658)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
А ми виготовимо 100500 відосиків потужного піздіжа Гундосого таргана про вундервафлі, на яких нагріють руки міндічі, і які ніколи не полетять на ворога!
показати весь коментар
07.09.2025 16:51 Відповісти
+10
Да по...й, Зегевара по количеству видосов зато на два круга впереди. Все збс.
показати весь коментар
07.09.2025 16:57 Відповісти
+8
Головне у цьому звіті - скільки з цих речей планується виробити в Україні?
показати весь коментар
07.09.2025 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне у цьому звіті - скільки з цих речей планується виробити в Україні?
показати весь коментар
07.09.2025 16:48 Відповісти
*****. ***** - це не *****?
показати весь коментар
07.09.2025 16:59 Відповісти
Сподіваюся, це було риторичне питання. Як і моє.
показати весь коментар
07.09.2025 17:04 Відповісти
Передайте ЗЕленському хай готує проти москалів санкції,бо те що він показував,мабуть не скоро застосується і щоб масовано
показати весь коментар
07.09.2025 16:49 Відповісти
А ми виготовимо 100500 відосиків потужного піздіжа Гундосого таргана про вундервафлі, на яких нагріють руки міндічі, і які ніколи не полетять на ворога!
показати весь коментар
07.09.2025 16:51 Відповісти
Ми однієї думки.Потужний робить все, щоб Україна скоріше програла і не було кому його притягувати до відповідальності. Де його батьки? Там буде він. Сам нічогісінько не робить для захисту і іншим не дає. Дурить відомими, 3000 балістики і міфічною ''Фламінго''. Це моя особиста думка. Дай Боже, щоб я помилявся.
показати весь коментар
07.09.2025 17:15 Відповісти
Будуть йти до кінця
показати весь коментар
07.09.2025 16:54 Відповісти
Да по...й, Зегевара по количеству видосов зато на два круга впереди. Все збс.
показати весь коментар
07.09.2025 16:57 Відповісти
Планувати і випустити це різні речі.
показати весь коментар
07.09.2025 16:58 Відповісти
Нічого нового . Щорічно у планах кацапні випуск - тисячі літаків , мільйона танків і мільярда одиниць артилерії .
Але кожен рік холопи ***** знову і знову їздять і просять у корейського лантуха з гівном , то - снарядів , то арти , то солдатів то ще щось .
показати весь коментар
07.09.2025 16:59 Відповісти
Фронтову авіацію вони дійсно відновили, наш фахівець в Ютубі казав про це в інтерв'ю. І це правда. Штурмовики СУ-25, стратегічна авіація - так, це невідновлювальні втрати...
показати весь коментар
07.09.2025 18:05 Відповісти
А ГУР не хоче сказати, чим Україна має це все знищувати?Чому ми втрачаємо ЧАС і гроші на не потрібні для оборони речі!!???Де підземні наші заводи з виробництва ракет , дронів і всього іншого???
показати весь коментар
07.09.2025 17:01 Відповісти
А у нас сотні потужних відосиків
показати весь коментар
07.09.2025 17:05 Відповісти
Они про тысячи самолетов гражданской авиации тоже много пишут. А потом появляются у них новости ну смогли выпустить только 4, знаете ли санкции, кризис и все такое, но вот к 2030 все будет. Причем в комментариях к таким новостях сами русские ржут с этих дебилов которые их сказками десятилетиями кормят а на выхлопе ноль и шутят про сакральный 2030 где будет все и сразу Впринципе как наш чертяка фламингами всех кормит при этом тупо пилит западную помощь у них примерно тем же занимаются
показати весь коментар
07.09.2025 17:06 Відповісти
ГУР тепер не розповідає казок про каву в Криму? Це добрий знак! Мабуть, хлопцям поставили завдання готувати підгрунтя до заключення перемир'я...
показати весь коментар
07.09.2025 17:19 Відповісти
Фантазія варварів 57 літаків ? коли до цього вони випускали 4-8 літаків.
показати весь коментар
07.09.2025 17:20 Відповісти
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 7.09.25 орієнтовно становлять: літаків - 422 (+0) од Джерело: https://censor.net/ua/p3572656

100 років збирали.
показати весь коментар
07.09.2025 18:02 Відповісти
А ще полетіти на Марс. Як тільки збудують таку шайтан-арбу. Головне, щоб ***** з собою, на Марс забрали, а то ВСУшники можуть пристрелити цього огризка.
показати весь коментар
07.09.2025 17:31 Відповісти
Не треба в мене кидать лапті, але РФія масштабувала виробництво дронів та ракет. Скоро вони зможуть робити тривогу в Києві цілодобово. У мене в містечку вже по 13 годин тривога. ГУР вже про Кримський міст не пише, зробив висновки, що це дратує та міст стоїть. Тепер їм треба РФ нахвалювати постйно. Бо мир на носі.
показати весь коментар
07.09.2025 17:40 Відповісти
А Україна - 8млн дронів і 3000 ракет! З'їли? Обіцянки найвеличнішого більші, потужніші і незламніші! А ще ЕрЗе мають майже 30 "безпекових угод", підтримку десятків країн на "самиті миру" і можуть наобіцяти в 10 разів більше!

В 2023-му влада казала, що запустила в серію "український аналог шахедів". Де?
Про ракети цих "обісцяльників" хіба що лінивий не згадував. Питання те ж саме.
"Стугну" маштабували? Питання те саме.

Є хоч щось, що ця "зелена пліснява" може сказати в минулому часі (здобули, маштабували, розширили, передали на фронт, застосували і т.п.) окрім "проє@алі"?
показати весь коментар
07.09.2025 18:00 Відповісти
На три дні війни. Така «сильна» країна, а всього 250 танків
показати весь коментар
07.09.2025 18:31 Відповісти
 
 