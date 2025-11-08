Рашисты атаковали ударными дронами критическую инфраструктуру Одесской области: есть повреждения
Вечером 7 ноября российские захватчики атаковали ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области.
Об этом в телеграмме сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Зафиксированы повреждения
"Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", - написал чиновник.
Атаки РФ на энергетику Одесской области
- Напомним, что в ночь на 7 ноября оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.
- Известно, что 4 ноября 2025 года российские оккупанты атаковали объект ДТЭК в Одесской области.
- В ночь на 31 октября войска РФ нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам.
