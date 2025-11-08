Рашисты атаковали ударными дронами критическую инфраструктуру Одесской области: есть повреждения

Вечером 7 ноября российские захватчики атаковали ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области.

Об этом в телеграмме сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Зафиксированы повреждения

"Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала", - написал чиновник.

Атаки РФ на энергетику Одесской области

