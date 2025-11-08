Рашисти атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження

Ввечері 7 листопада російські загарбники атакували ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одеської області.

Про це в телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано пошкодження

"Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - написав посадовець.

