Рашисти атакували ударними дронами критичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження
Ввечері 7 листопада російські загарбники атакували ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одеської області.
Про це в телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Зафіксовано пошкодження
"Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила", - написав посадовець.
Атаки РФ на енергетику Одещини
- Нагадаємо, що в ніч на 7 листопада окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.
- Відомо, що 4 листопада 2025 року російські окупанти атакували об'єкт ДТЕК в Одеській області.
- У ніч на 31 жовтня війська РФ вдарили по промислових та енергетичних об'єктах.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Друга назва Одеси, задокументована Яном Длугошем - це Коцюбiiв (Кочубей, Коцюбей).
Третя назва Одеси - Енi-Дунья, назва турецькоi фортецi 60-х рокiв 18 ст.
Четверта назва Одеси - В 1795 роцi в документах Росiйськоi iмперii пишуть вже Одеса, за iм`ям невеликого грецького поселення поряд , пiд назвою ОДЕССОСС.
в 1774 р. - 27 травня 1774 р. Катерина-2 видала указ створити на базi торгового порта вiйськовий порт, а не ОдеSSу. Тодi м. Кочубей ще не звалося нею Одесою, в ii указi про це немае.
Адеса - не сруцкiгорат. Пам`ятка лаптеунтам: залiзний вiк - на територii Одещини мешкають кiмерiйцi+пiзнi трипiльцi, перед тим як далi втiкти , ставши греко-народами моря+германцi з пiвнiчного Кавказу(частина тормен), потiм сармати. 6 ст. до н.е.-греки-колонiсти. 4 ст. н.е - гуни. 6 ст н.е - першi слов`яни, предки украiнцiв - тиверцi, уличi. З 6-го ст. уличi-тиверцi признали владу Галицького князiвства. 13 ст. - татари. 14 ст., пiсля битви на Синiх водах , одеськi землi - пiд Киiвським князiвством , з 1362 р Одеса-Киiв - пiд патронатом ВКЛ. 19 травня 1415 р. , на мiсцi Одеси шляхтич Коцюба Якушинський , родом з Вiнничини, заснував мiсто. Факт заснування Одеси зафiксував польський письменник Ян Длугош. В той час, на мiсцi Одеси вже iснував порт(Проф. кафедри iсторii Украiни Тарас Гончарук проф. нац. унiвера).