Зеленский уволил с должностей двух заместителей секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Демедюка и Андрея Кононенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Уволены два заместителя секретаря СНБО

"Уволить Демедюка Сергея Васильевича от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №831/2025.

"Уволить Кононенко Андрея Валерьевича от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе № 832/2025.

Новая структура Аппарата СНБО

Напомним, что 3 ноября президент Украины подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения должны усилить координацию сектора безопасности и обороны и сделать работу СНБО более эффективной в условиях войны.

