Зеленский уволил с должностей двух заместителей секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Демедюка и Андрея Кононенко.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Уволены два заместителя секретаря СНБО
"Уволить Демедюка Сергея Васильевича от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №831/2025.
"Уволить Кононенко Андрея Валерьевича от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе № 832/2025.
Новая структура Аппарата СНБО
Напомним, что 3 ноября президент Украины подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения должны усилить координацию сектора безопасности и обороны и сделать работу СНБО более эффективной в условиях войны.
