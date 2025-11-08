РУС
Зеленский уволил с должностей двух заместителей секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил с должностей заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Демедюка и Андрея Кононенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Уволены два заместителя секретаря СНБО

"Уволить Демедюка Сергея Васильевича от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №831/2025.

"Уволить Кононенко Андрея Валерьевича от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе № 832/2025.

Новая структура Аппарата СНБО

Напомним, что 3 ноября президент Украины подписал указ, которым утвердил новую структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения должны усилить координацию сектора безопасности и обороны и сделать работу СНБО более эффективной в условиях войны.

Зеленский подписал указ о новой структуре Аппарата СНБО

Зеленский Владимир (22507) СНБО (4472)
+9
завезли професіоналів зза поребрика??паспорти з рашкованською припискою добре заховайте...
08.11.2025 01:05 Ответить
+8
В Україні завдяки Зєлєнскому національні меншини надпредставлені в усіх вищих органах державної влади. Таке враження що це робиться навмисно і планомірно для ослаблення України. Умєрови, єрмаки, алояни, гогілашвілі і ще купа корумпованої нечисті - всіх їх призначає зєлєнскій...
08.11.2025 04:27 Ответить
+6
@ "8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова (РНБО) Алояна Давида Манвеловича.
Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "https://myrotvorets.center/criminal/aloian-kadze-madzhyty/?fbclid=IwY2xjawMr32pleHRuA2FlbQIxMAABHh6YwVe9RuF851rEpH5iUwJZ2VMM8xMavVAPlKySicJSs_E2kxcxFL53BuAk_aem_GH-wSGiu8GHb-3PPg_on9g Миротворець".
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році https://****************.ru/fl/940600074780?fbclid=IwY2xjawMr36dleHRuA2FlbQIxMAABHiVR1N3udtEGkMoEAmTmiGbqZKpM_ZcDVuRwyr5Uc6u9jqNjW8KX5CyGXG_J_aem_T06wg1dbJb7uFWGDpUjWcg вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".
Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ."
08.11.2025 02:31 Ответить
Замало гадять? Хм.
08.11.2025 01:02 Ответить
Щури почали стратегічний відступ
08.11.2025 01:04 Ответить
08.11.2025 01:05 Ответить
Бо прізвища не на -ов і немає болотяних паспортів.
08.11.2025 01:18 Ответить
@ "8 вересня стало відомо, що Зеленський призначив заступником Умєрова (РНБО) Алояна Давида Манвеловича.
Як пише Бондаренко, його мати, батько, сестра та дядько мають профайли на сайті "https://myrotvorets.center/criminal/aloian-kadze-madzhyty/?fbclid=IwY2xjawMr32pleHRuA2FlbQIxMAABHh6YwVe9RuF851rEpH5iUwJZ2VMM8xMavVAPlKySicJSs_E2kxcxFL53BuAk_aem_GH-wSGiu8GHb-3PPg_on9g Миротворець".
Крім того, батько посадовця Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) у 2023 році https://****************.ru/fl/940600074780?fbclid=IwY2xjawMr36dleHRuA2FlbQIxMAABHiVR1N3udtEGkMoEAmTmiGbqZKpM_ZcDVuRwyr5Uc6u9jqNjW8KX5CyGXG_J_aem_T06wg1dbJb7uFWGDpUjWcg вів офіційний бізнес у так званій "ЛНР".
Дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ."
08.11.2025 02:31 Ответить
08.11.2025 04:27 Ответить
Українці Зямі не потрібні.. Він на плівках Міндіча сказав, що із ними робить...
08.11.2025 03:18 Ответить
Нам це так цікаво аж ппц...особливо потужне хлібало цього піськограя...
08.11.2025 06:56 Ответить
Шановні!
Достатньо вам вже бризкати лайном і жовчю.
Якби Зє-йло був непопулярний, його б давно ********* під час його численних нагороджень. Голими руками...
08.11.2025 07:40 Ответить
ЗЕлений хабадський уйобок москви зовсім зачищає від українців органи влади?
08.11.2025 08:21 Ответить
 
 