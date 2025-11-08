Зеленський звільнив з посад двох заступників секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив з посад заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Демедюка та Андрія Кононенка.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Демедюка Сергія Васильовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №831/2025.

"Звільнити Кононенка Андрія Валерійовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в указі № 832/2025.

Нова структура Апарату РНБО

Нагадаємо, що 3 листопада президент України підписав указ, яким затвердив нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України. Зміни мають посилити координацію сектору безпеки й оборони та зробити роботу РНБО більш ефективною в умовах війни.

