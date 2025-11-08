Два человека не выходят на связь после атаки РФ по многоэтажке в Днепре, - Клименко. ВИДЕО+ФОТО

В жилом доме в Днепре в результате атаки БПЛА РФ погиб 1 человек, ранены 10, спасены около 30. Двое пропали без вести, продолжаются поиски и оказание психологической помощи.

об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Имеем сообщение, что 2 человека не выходят на связь с родными. Ищем. На месте трагедии работают психологи ГСЧС - помогают справиться со стрессом пострадавшим. Полицейские помогали эвакуировать людей и фиксируют доказательства военных преступлений РФ", - говорится в сообщении.





















Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

