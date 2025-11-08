Уничтожено 9 из 45 ракет и 406 вражеских дронов, - Воздушные силы

В ночь на 8 ноября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Чем били оккупанты?

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения - 45 ракет (из них - 32 "баллистики") и 458 БПЛА различных типов (около 300 - "шахеды"):

458 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ);

10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. – РФ);

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. – РФ);

3 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

"Основные направления удара - Киевская, Днепропетровская и Полтавская области", - уточнили Воздушные силы.

Как отработала наша ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

9 ракет различных типов.

Попадания

На данный момент зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА в 25 локациях и падение сбитых (обломки) в 4 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10.00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область – неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавщина – фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

