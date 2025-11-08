РУС
Новости
2 391 21

Уничтожено 9 из 45 ракет и 406 вражеских дронов, - Воздушные силы

Работа ПВО в ночь на 8 ноября

В ночь на 8 ноября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем били оккупанты?

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения - 45 ракет (из них - 32 "баллистики") и 458 БПЛА различных типов (около 300 - "шахеды"):

  • 458 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ);
  • 10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. – РФ);
  • 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. – РФ);
  • 3 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

"Основные направления удара - Киевская, Днепропетровская и Полтавская области", - уточнили Воздушные силы.

Как отработала наша ПВО?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

  • 406 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 9 ракет различных типов.

Попадания

На данный момент зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА в 25 локациях и падение сбитых (обломки) в 4 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10.00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

  • Киев и Киевская область – неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

  • Полтавщина – фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

  • Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

  • Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

  • Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

  • Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

ПВО (3244) ракеты (3794) Воздушные силы (2777) Шахед (1625)
Топ комментарии
+10
Щось чим далі тим гірше статистика зі збиттям ракет. Не дивлячись на те що нам додаткові комплекси ППО постачають. Чи то вже розслабились і до міру готуюються
08.11.2025 10:49 Ответить
+9
9 ракет з 45 це просто жесть...
08.11.2025 10:45 Ответить
+7
Ну судячи з знищених ракет результати дуже сумні.
08.11.2025 10:44 Ответить
Ну судячи з знищених ракет результати дуже сумні.
08.11.2025 10:44 Ответить
Так більшість ПВОшників перевели в піхоту. Ось і такий результат.
08.11.2025 10:55 Ответить
9 ракет з 45 це просто жесть...
08.11.2025 10:45 Ответить
Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.
08.11.2025 10:46 Ответить
тобто ППО практично немає,?"зезрадники" посібники рашистського геноциду українського народу
08.11.2025 10:46 Ответить
Могли бити балістикою туди, де не було петріотів. Або підкрутили щось знов і петріоти не можуть збивати.
08.11.2025 10:47 Ответить
ти ппо від про відрізняєш?
08.11.2025 11:54 Ответить
32 балістичні ракети в залпі. Це тобі не фламінго.
08.11.2025 10:49 Ответить
Щось чим далі тим гірше статистика зі збиттям ракет. Не дивлячись на те що нам додаткові комплекси ППО постачають. Чи то вже розслабились і до міру готуюються
08.11.2025 10:49 Ответить
Балістику можна збити тільки на кінцевій точці траекторії коли вона приторможується уже щільною атмосферою, тому необхідна просто колосальна кількість пускових щоб перекрити.

А от беспілотники та крилаті ракети можна збивати чим завгодно, від ДШК до винищувачів і без втручання ЗРК
08.11.2025 11:22 Ответить
Зараз Ігнат розкаже...
08.11.2025 11:29 Ответить
це конкретний розйоб(
08.11.2025 10:49 Ответить
Ты читал за тт перемирие, шлепок забугорный?!
08.11.2025 11:10 Ответить
Збили тільки п'яту частину? Що сталось? Чи кацапи щось придумали чи що з нашою ППО?
08.11.2025 11:12 Ответить
стали довбати меньші міста, де нема ПРО.
08.11.2025 11:52 Ответить
ПВО - дірка, судячи з статистики збиття. І головне - чим ми відповідатимо? Чи є щось окрім дронів? Плешивий фюрер нарощує тиск та удари. Треба відповідати сильно та адекватно.
08.11.2025 11:19 Ответить
Щоб адекватно відповісти необхідно запустити в серію Грім2, але поки все там же де і було в 18 році. Орки мають багато авіації, інакші засоби ураження не будуть мати того ефекту.
08.11.2025 11:24 Ответить
Всратий Захід, з півтора трильйона на оборону, зараз дасть нам 10 ракет ШтормШадов раз на 3 місяці про, що потужно напишуть в пресі.

Росія виробляє 80 балістичних ракет в місяць, у нас АТАКМС закінчились рік назад.

Ось вам потужний Захід, стандарти НАТО, ніфіга нічого не виробляють, тільки потужні промови, що путін уже програв, путін уже не зможе.
08.11.2025 12:05 Ответить
Тобто були праві западні видання коли писали, що кацапи модернізували ракеті і ППО більше не здатне їх перехоплювати.
А місцеві перемогодебіли як собаки накидувались, що це не правда коли я писав. Жеріть.
08.11.2025 12:06 Ответить
Петріот перехоплює балістику тільки в радіусі не більше 40км, нам цих петріотів дали кілька штук, 95% території беззахисні перед балістикою.
08.11.2025 12:09 Ответить
 
 