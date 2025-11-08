Уничтожено 9 из 45 ракет и 406 вражеских дронов, - Воздушные силы
В ночь на 8 ноября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем били оккупанты?
Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 503 средств воздушного нападения - 45 ракет (из них - 32 "баллистики") и 458 БПЛА различных типов (около 300 - "шахеды"):
- 458 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской обл. – РФ);
- 10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской обл. – РФ);
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской обл. – РФ);
- 3 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).
"Основные направления удара - Киевская, Днепропетровская и Полтавская области", - уточнили Воздушные силы.
Как отработала наша ПВО?
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:
- 406 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 9 ракет различных типов.
Попадания
На данный момент зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА в 25 локациях и падение сбитых (обломки) в 4 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10.00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.
Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.
Под угрозой находились:
-
Киев и Киевская область – неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.
-
Полтавщина – фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.
-
Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.
-
Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.
-
Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.
-
Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.
Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.
А от беспілотники та крилаті ракети можна збивати чим завгодно, від ДШК до винищувачів і без втручання ЗРК
Росія виробляє 80 балістичних ракет в місяць, у нас АТАКМС закінчились рік назад.
Ось вам потужний Захід, стандарти НАТО, ніфіга нічого не виробляють, тільки потужні промови, що путін уже програв, путін уже не зможе.
А місцеві перемогодебіли як собаки накидувались, що це не правда коли я писав. Жеріть.