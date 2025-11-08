УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9202 відвідувача онлайн
Новини
5 161 39

Знищено 9 із 45 ракет та 406 ворожих дронів, - Повітряні сили

Робота ППО у ніч на 8 листопада

У ніч на 8 листопада 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим били окупанти?

Як зазначається, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу - 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 - "шахеди"):

  • 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – рф);
  • 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. – рф);
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – рф);
  • 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

"Основні напрямки удару - Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина", - уточнили Повітряні сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряна тривога знову оголошена по всій Україні: ворог атакує "кинджалами" та балістикою (оновлено)

Як відпрацювала наша ППО?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

  • 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 9 ракет різних типів.

Читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Влучання

Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Також читайте: Удари по енергооб’єктах Полтавщини: одна людина постраждала

Під загрозою перебували:

  • Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

  • Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

  • Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

  • Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

  • Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

  • Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

ППО (4121) ракети (4414) Повітряні сили (3411) Шахед (2207)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну судячи з знищених ракет результати дуже сумні.
показати весь коментар
08.11.2025 10:44 Відповісти
+15
9 ракет з 45 це просто жесть...
показати весь коментар
08.11.2025 10:45 Відповісти
+12
Щось чим далі тим гірше статистика зі збиттям ракет. Не дивлячись на те що нам додаткові комплекси ППО постачають. Чи то вже розслабились і до міру готуюються
показати весь коментар
08.11.2025 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну судячи з знищених ракет результати дуже сумні.
показати весь коментар
08.11.2025 10:44 Відповісти
Так більшість ПВОшників перевели в піхоту. Ось і такий результат.
показати весь коментар
08.11.2025 10:55 Відповісти
9 ракет з 45 це просто жесть...
показати весь коментар
08.11.2025 10:45 Відповісти
Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.
показати весь коментар
08.11.2025 10:46 Відповісти
це дуже !!! погано

влучання 52 бпла -
ЗЄля, де дрони-перехоплювачі ?
що, грошей немає ?
все на залізничному "тук-тук кольосіки" розікрали ?

.
показати весь коментар
08.11.2025 13:15 Відповісти
тобто ППО практично немає,?"зезрадники" посібники рашистського геноциду українського народу
показати весь коментар
08.11.2025 10:46 Відповісти
Могли бити балістикою туди, де не було петріотів. Або підкрутили щось знов і петріоти не можуть збивати.
показати весь коментар
08.11.2025 10:47 Відповісти
ти ппо від про відрізняєш?
показати весь коментар
08.11.2025 11:54 Відповісти
+💯 👍🏿!

немає ППО !!!!
коефіцієнт влучання шахедів зашкалює !!!!

.
показати весь коментар
08.11.2025 13:17 Відповісти
ппо є, але , шахеди періодично снують с зони ппо на зону про, якого нема!
показати весь коментар
09.11.2025 16:06 Відповісти
в психіатричній мабуть Тобі не пояснили, що ПРО є складовою ППО...???
показати весь коментар
09.11.2025 10:05 Відповісти
де я казав зворотнє?
показати весь коментар
09.11.2025 16:04 Відповісти
32 балістичні ракети в залпі. Це тобі не фламінго.
показати весь коментар
08.11.2025 10:49 Відповісти
Щось чим далі тим гірше статистика зі збиттям ракет. Не дивлячись на те що нам додаткові комплекси ППО постачають. Чи то вже розслабились і до міру готуюються
показати весь коментар
08.11.2025 10:49 Відповісти
Балістику можна збити тільки на кінцевій точці траекторії коли вона приторможується уже щільною атмосферою, тому необхідна просто колосальна кількість пускових щоб перекрити.

А от беспілотники та крилаті ракети можна збивати чим завгодно, від ДШК до винищувачів і без втручання ЗРК
показати весь коментар
08.11.2025 11:22 Відповісти
Зараз Ігнат розкаже...
показати весь коментар
08.11.2025 11:29 Відповісти
це конкретний розйоб(
показати весь коментар
08.11.2025 10:49 Відповісти
Ты читал за тт перемирие, шлепок забугорный?!
показати весь коментар
08.11.2025 11:10 Відповісти
Збили тільки п'яту частину? Що сталось? Чи кацапи щось придумали чи що з нашою ППО?
показати весь коментар
08.11.2025 11:12 Відповісти
стали довбати меньші міста, де нема ПРО.
показати весь коментар
08.11.2025 11:52 Відповісти
Так Київ вроді ж не маленьке місто, але кацапи його постійно довбають як і Одесу, Харків та ін.
показати весь коментар
08.11.2025 14:30 Відповісти
це не відкидає факта що почали більше довбати малі міста.
показати весь коментар
08.11.2025 15:33 Відповісти
Придумали - Сирський після Залужного реформував от і всьо шо придумали. Гугли статистику збиття до того і після.
показати весь коментар
08.11.2025 13:49 Відповісти
ПВО - дірка, судячи з статистики збиття. І головне - чим ми відповідатимо? Чи є щось окрім дронів? Плешивий фюрер нарощує тиск та удари. Треба відповідати сильно та адекватно.
показати весь коментар
08.11.2025 11:19 Відповісти
Щоб адекватно відповісти необхідно запустити в серію Грім2, але поки все там же де і було в 18 році. Орки мають багато авіації, інакші засоби ураження не будуть мати того ефекту.
показати весь коментар
08.11.2025 11:24 Відповісти
Не збили в основному балістичні ракети - а тепер почитайте шо в нас збиває балістику і в якій кількості воно те шо збивав є і головне , і головне радіус збиття балістики - він на порядок менший ніж літаків ( Петріоти збивають літаки десь на 200 км а білістику десь на 20 км - цифри не точні просто дані для порівняння ).
показати весь коментар
08.11.2025 12:39 Відповісти
Всратий Захід, з півтора трильйона на оборону, зараз дасть нам 10 ракет ШтормШадов раз на 3 місяці про, що потужно напишуть в пресі.

Росія виробляє 80 балістичних ракет в місяць, у нас АТАКМС закінчились рік назад.

Ось вам потужний Захід, стандарти НАТО, ніфіга нічого не виробляють, тільки потужні промови, що путін уже програв, путін уже не зможе.
показати весь коментар
08.11.2025 12:05 Відповісти
Так це Захід винен, а не зєля з його кодлом?
показати весь коментар
08.11.2025 12:18 Відповісти
Захід також винен.
показати весь коментар
08.11.2025 13:35 Відповісти
Тобто були праві западні видання коли писали, що кацапи модернізували ракеті і ППО більше не здатне їх перехоплювати.
А місцеві перемогодебіли як собаки накидувались, що це не правда коли я писав. Жеріть.
показати весь коментар
08.11.2025 12:06 Відповісти
Петріот перехоплює балістику тільки в радіусі не більше 40км, нам цих петріотів дали кілька штук, 95% території беззахисні перед балістикою.
показати весь коментар
08.11.2025 12:09 Відповісти
Люди дивляться просто на цифри - а шо стоїть за тими цифрами їх як правило не цікавить , тому люди вірять шо Маск має 500 лярдів і є найбагатшою людиною ( а ті 500 лярдів то не живі гроші а вартість акцій якими володіє Маск - а сьогодні акція вартує 100 долярів а вже завтра 50 ).
показати весь коментар
08.11.2025 12:45 Відповісти
так это троль скарее всего.но вцелом вы правы у большенства поверхностное мышление.хз почему так. наверное неубучены .
показати весь коментар
08.11.2025 13:15 Відповісти
Ну дивіться - читати нас вчать , а якшо не навчили людина не вміє читати - так само з тим шо ви надрукували . А чого не вчать цього хз ( ну я догадуюсь чого так і ви напевно догадуєтесь чого так ).
показати весь коментар
08.11.2025 13:36 Відповісти
Русня наращивает баллистику для прорыва зрк пока потужный клянчит петриоты вместо уничтожения заводов и складов по производству ракет. Хотят чем уничтожать если бабло по карманам и лыжи готовы в Израиль
показати весь коментар
08.11.2025 13:01 Відповісти
Всі хочуть 1-2 прості пояснення, чому так мало збивається ("супер модернізована балістика" / "все ппо в піхоті").

Але згідно новин 2022-2025 про ракетні обстріли, майже ніколи не збивались балістика/кинжали/іскандер-к. (виключенням був Київ, але зараз вже ні)

Я до того, що не стало гірше в якийсь момент. Квартал завжди пройопував питання захисту від повітряних атак. А виправдовуються тим, що Захід не дає ппо/петріоти + винні порошенко/кличко/кудрицький...Як же це все заїпало. 4 роки одне й те ж
показати весь коментар
08.11.2025 13:43 Відповісти
Все це результат даремного базікання про статистику збиття ракет в публічному просторі(Якби про кількість не розповідали пересічним ,то й москалі б нічого не корегували в своїх атаках,а так..один висновок ,який вони роблять ,то це " отже,наступного разу щось змінимо"(((Складається враження,що генштаб нічим не кращий від лідора: той відосиками ,а ці тупими вихваляннями((
показати весь коментар
08.11.2025 14:28 Відповісти
 
 