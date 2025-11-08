Знищено 9 із 45 ракет та 406 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 8 листопада 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим били окупанти?

Як зазначається, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу - 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 - "шахеди"):

458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – рф);

10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. – рф);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – рф);

3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

"Основні напрямки удару - Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина", - уточнили Повітряні сили.

Як відпрацювала наша ППО?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

9 ракет різних типів.

Влучання

Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

