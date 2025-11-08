Работаем с Америкой, чтобы купить дополнительные "Петриоты", - Зеленский о противодействии вражеской баллистике

Продолжаются восстановительные работы после массированного ночного удара РФ по Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар был массированный, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников разных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - уточнил глава государства.

Уничтожение воздушных целей

По словам Зеленского, Силы обороны обезвредили более 400 дронов, это существенный результат подразделений беспилотных систем, армейской авиации, мобильных огневых групп.

"Есть срабатывание РЭБ. Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам. Лишь некоторые системы в мире могут сбивать такие ракеты эффективно, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам", - отметил глава государства.

Усиление ПВО

"Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "патриоты", очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут", - резюмирует Зеленский.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Россияне нанесли удар и по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

