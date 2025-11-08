РУС
Новости Массированный комбинированный удар
853 23

Работаем с Америкой, чтобы купить дополнительные "Петриоты", - Зеленский о противодействии вражеской баллистике

Зеленский хочет купить дополнительные "Петриоты"

Продолжаются восстановительные работы после массированного ночного удара РФ по Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар был массированный, много баллистики - не менее 25 баллистических ракет, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников разных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - уточнил глава государства.

Уничтожение воздушных целей

По словам Зеленского, Силы обороны обезвредили более 400 дронов, это существенный результат подразделений беспилотных систем, армейской авиации, мобильных огневых групп.

"Есть срабатывание РЭБ. Часть ракет также удалось сбить, и очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам. Лишь некоторые системы в мире могут сбивать такие ракеты эффективно, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам", - отметил глава государства.

Читайте также: Германия передала Украине две системы Patriot, мы уже их осваиваем, - Зеленский

Усиление ПВО

"Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "патриоты", очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут", - резюмирует Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за отсутствия света не работает фуникулер в Киеве, задерживаются трамваи

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавская область. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил локомотивное депо в Лубенском районе Полтавщины. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли удар и по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской общине Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Топ комментарии
+8
Робити ракети і бити по москалях ця оманська нікчема точно не буде, а одними патріотами війну не виграєш, бо щит програє мечу
08.11.2025 15:05 Ответить
+7
і 100 петріотів не зупинять все + Петріот це дорого. Вони нас шахедами винесуть

ГОСПОДИ...........ми зробили суїцид в 2019. Треба було виїхати і змінити громадянство а ті хто це вибрали хай би і хлебали
08.11.2025 15:06 Ответить
+5
цікаво, що слуга нароту то не нове. 1939 рік
співпадіння ?
08.11.2025 15:06 Ответить
скажіть хтось цьому балбісу про вартість однієї ракети петріота і що потрібно розвивати своє
08.11.2025 15:04 Ответить
він стільки бабла накрав, йому той петріот як нам одна рошенка
вже скільки років живе при комунізмі, ні за що не платить
08.11.2025 15:05 Ответить
та ясно, про виконання він ніколи не звітує, тільки плани прогресують і стають все більш нереалістичними
08.11.2025 15:04 Ответить
цікаво, що слуга нароту то не нове. 1939 рік
співпадіння ?
08.11.2025 15:06 Ответить
Робити ракети і бити по москалях ця оманська нікчема точно не буде, а одними патріотами війну не виграєш, бо щит програє мечу
08.11.2025 15:05 Ответить
і 100 петріотів не зупинять все + Петріот це дорого. Вони нас шахедами винесуть

ГОСПОДИ...........ми зробили суїцид в 2019. Треба було виїхати і змінити громадянство а ті хто це вибрали хай би і хлебали
08.11.2025 15:06 Ответить
Треба знищити для початку виробництво шахедів в ******** а йому аби гроші відмити на Петріотах. Ну кончена тупа мерзота.
08.11.2025 15:28 Ответить
«Ми працюємо»...
Працьовитий ти наш...
08.11.2025 15:10 Ответить
Нам свою балістику необхідно, скільки ми цих патріотів зможемо взяти, якщо орки перейдуть на атаки тільки балістикою, вони максимум 2-3 міста прикриють.
08.11.2025 15:17 Ответить
Треба купляти нового перзидента, все інше не допоможе.
08.11.2025 15:20 Ответить
Щоб тобі та всій твоєй родині повилазило через сраку та горлянку за те шо ти напрацював з травня 2019 року, гнида. Великой фракцієй щоб повилазило і тім хто за теье проголосував.
08.11.2025 15:20 Ответить
08.11.2025 15:23 Ответить
Дивлюся на фото, наш генітальний від'ївся на державних харчах. Пика така, що й за день не обсериш
08.11.2025 15:49 Ответить
Робити пріоритетом ставку на ППО в той час як кацапня штампує ракети та дрони тисячами, можуть тільки недоумки. Мурло прокляте-де фламінги? Де паляниці? Де трембіти? Де сапсани? Де грім-2?
08.11.2025 15:25 Ответить
Спочатку зроби,купи,а потім відкривай свого зеленого,брехливого *******,ще краще здохни,цим ти зробиш Україні та Українцям більше користі ніж живий.
08.11.2025 15:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nuZl443gKng

про голого короля РИГОвлади зЄльонского - звіт ФБР
08.11.2025 15:52 Ответить
Але уявіть - це ж все було відомо ще з часів зібраних матеріалів спецами США та Британії ще за Байдена , тут все знов повторив Рева про звіти від СПАРТЦ й як Єрмак знищив усіх з ким вона поспілкувалася в Україні. ... Й оце Ларьочне мурло їхало й їхало до США вже трампівське й навіть Умєрова свого ригівсьткого сунуло в посли до США , навіть коли Рубіо його відшив біля входу в туалет, а **** Ларьочна й цей момент зафоткала для піару -"ЇМ СЦИ В ЇХНІ ҐЛАЗА" блд А ТО ПРосто роса
08.11.2025 16:29 Ответить
ти давай з міндичем працюй
щоби ЗЕфламінги прилетіли
08.11.2025 15:52 Ответить
тут же конкретно від Реви дуже гарний доклад (посилання вище) - Данія закрила мільярдні контракти з Феєричними Понтами кіношників МІН ДІЧу
08.11.2025 16:19 Ответить
Дуже довго щось ти працюєш,кожен раз заявляючи після чергового обстрілу."Стукайте і відкриють,просіть і дано буде"
Не можеш сам,не можуть твої потужних 5-6 менеджерів,знаходь людей які мають авторитет з попередників твоїх і їм став задачу.Були ж гарні,дуже гарні дипломати в США але в тебе спрацьовує"Западло" щоб когось запросити з старих.На кону стоїть "бути чи не бути" і яка тут "падлянка" коли вони зроблять що ь цінне для України.
08.11.2025 15:54 Ответить
З якою Америкою ти працюєш, Південною чи Північною?
08.11.2025 16:05 Ответить
 
 