Працюємо з Америкою, щоб купити додаткові "Петріоти", - Зеленський про протидію ворожій балістиці

Тривають відновлювальні роботи після масованого нічного удару РФ по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Масований був удар, багато балістики - щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - уточнив глава держави.

Знешкодження повітряних цілей

За словами Зеленського, Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армійської авіації, мобільних вогневих груп.

"Є спрацювання РЕБ. Частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети ефективно, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем", - зауважив глава держави.

Посилення ППО

"Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові "петріоти", дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть", - резюмує Зеленський.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

