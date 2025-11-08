Працюємо з Америкою, щоб купити додаткові "Петріоти", - Зеленський про протидію ворожій балістиці

Тривають відновлювальні роботи після масованого нічного удару РФ по Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Масований був удар, багато балістики - щонайменше 25 балістичних ракет було, також були аеробалістичні та крилаті ракети, ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий, багато в чому удар демонстративний", - уточнив глава держави.

За словами Зеленського, Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів, це суттєвий результат підрозділів безпілотних систем, армійської авіації, мобільних вогневих груп.

"Є спрацювання РЕБ. Частину ракет також вдалося збити, і дуже складно, звісно, протидіяти балістичним та аеробалістичним ракетам. Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети ефективно, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем", - зауважив глава держави.

"Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові "петріоти", дуже розраховуємо на підтримку. Я дякую кожному лідеру, кожному нашому другу у Європі, в Америці, в Азії, хто нам допомагає, хто намагається допомогти. Рішення будуть", - резюмує Зеленський.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

+11
Робити ракети і бити по москалях ця оманська нікчема точно не буде, а одними патріотами війну не виграєш, бо щит програє мечу
08.11.2025 15:05 Відповісти
+11
цікаво, що слуга нароту то не нове. 1939 рік
співпадіння ?
08.11.2025 15:06 Відповісти
+10
та ясно, про виконання він ніколи не звітує, тільки плани прогресують і стають все більш нереалістичними
08.11.2025 15:04 Відповісти
скажіть хтось цьому балбісу про вартість однієї ракети петріота і що потрібно розвивати своє
08.11.2025 15:04 Відповісти
він стільки бабла накрав, йому той петріот як нам одна рошенка
вже скільки років живе при комунізмі, ні за що не платить
08.11.2025 15:05 Відповісти
та ясно, про виконання він ніколи не звітує, тільки плани прогресують і стають все більш нереалістичними
і 100 петріотів не зупинять все + Петріот це дорого. Вони нас шахедами винесуть

ГОСПОДИ...........ми зробили суїцид в 2019. Треба було виїхати і змінити громадянство а ті хто це вибрали хай би і хлебали
08.11.2025 15:06 Відповісти
Треба знищити для початку виробництво шахедів в ******** а йому аби гроші відмити на Петріотах. Ну кончена тупа мерзота.
08.11.2025 15:28 Відповісти
«Ми працюємо»...
Працьовитий ти наш...
08.11.2025 15:10 Відповісти
Нам свою балістику необхідно, скільки ми цих патріотів зможемо взяти, якщо орки перейдуть на атаки тільки балістикою, вони максимум 2-3 міста прикриють.
08.11.2025 15:17 Відповісти
Треба купляти нового перзидента, все інше не допоможе.
08.11.2025 15:20 Відповісти
Щоб тобі та всій твоєй родині повилазило через сраку та горлянку за те шо ти напрацював з травня 2019 року, гнида. Великой фракцієй щоб повилазило і тім хто за теье проголосував.
08.11.2025 15:20 Відповісти
08.11.2025 15:23 Відповісти
Дивлюся на фото, наш генітальний від'ївся на державних харчах. Пика така, що й за день не обсериш
08.11.2025 15:49 Відповісти
Робити пріоритетом ставку на ППО в той час як кацапня штампує ракети та дрони тисячами, можуть тільки недоумки. Мурло прокляте-де фламінги? Де паляниці? Де трембіти? Де сапсани? Де грім-2?
08.11.2025 15:25 Відповісти
Спочатку зроби,купи,а потім відкривай свого зеленого,брехливого *******,ще краще здохни,цим ти зробиш Україні та Українцям більше користі ніж живий.
08.11.2025 15:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nuZl443gKng

про голого короля РИГОвлади зЄльонского - звіт ФБР
08.11.2025 15:52 Відповісти
Але уявіть - це ж все було відомо ще з часів зібраних матеріалів спецами США та Британії ще за Байдена , тут все знов повторив Рева про звіти від СПАРТЦ й як Єрмак знищив усіх з ким вона поспілкувалася в Україні. ... Й оце Ларьочне мурло їхало й їхало до США вже трампівське й навіть Умєрова свого ригівсьткого сунуло в посли до США , навіть коли Рубіо його відшив біля входу в туалет, а **** Ларьочна й цей момент зафоткала для піару -"ЇМ СЦИ В ЇХНІ ҐЛАЗА" блд А ТО ПРосто роса
08.11.2025 16:29 Відповісти
ти давай з міндичем працюй
щоби ЗЕфламінги прилетіли
08.11.2025 15:52 Відповісти
тут же конкретно від Реви дуже гарний доклад (посилання вище) - Данія закрила мільярдні контракти з Феєричними Понтами кіношників МІН ДІЧу
08.11.2025 16:19 Відповісти
Дуже довго щось ти працюєш,кожен раз заявляючи після чергового обстрілу."Стукайте і відкриють,просіть і дано буде"
Не можеш сам,не можуть твої потужних 5-6 менеджерів,знаходь людей які мають авторитет з попередників твоїх і їм став задачу.Були ж гарні,дуже гарні дипломати в США але в тебе спрацьовує"Западло" щоб когось запросити з старих.На кону стоїть "бути чи не бути" і яка тут "падлянка" коли вони зроблять що ь цінне для України.
08.11.2025 15:54 Відповісти
З якою Америкою ти працюєш, Південною чи Північною?
08.11.2025 16:05 Відповісти
Ну передали німці два Патріоти і що? Сьогодні ми побачили результат.Якщо немає ракет до Патріотів то сутність їх в чому?
08.11.2025 16:57 Відповісти
Та вони вже на... Не нада.
Даёш асфальт !
08.11.2025 17:26 Відповісти
4роки, поцан працює, працює і ніяк не напрцює.
08.11.2025 17:42 Відповісти
Де наша зрк Кільчень? Чмошнік?
08.11.2025 18:18 Відповісти
Пішов НХ мерхото
08.11.2025 18:46 Відповісти
бережи себе "чорте"

не переломися від роботи - працюватор
08.11.2025 18:50 Відповісти
А де наші ''Кільчені'' та інші системи ППО? Знає міндіч, шурма і чернишов?
08.11.2025 19:07 Відповісти
кому б тебе продати ідіоте
08.11.2025 21:20 Відповісти
 
 