Сбой на таможне: Пропуск граждан и транспортных средств через государственную границу возобновлен, - Гостаможслужба

Работа пунктов пропуска на государственной границе Украины после технического сбоя восстановлена.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", – говорится в сообщении.

Также в таможне напомнили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного вражеского обстрела энергообъектов.

Что предшествовало

Ранее ГПСУ сообщала, что пропускные операции на границе временно приостановлены. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.