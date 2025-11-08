Сбой на таможне: Пропуск граждан и транспортных средств через государственную границу возобновлен, - Гостаможслужба
Работа пунктов пропуска на государственной границе Украины после технического сбоя восстановлена.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.
"Восстановлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", – говорится в сообщении.
Также в таможне напомнили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного вражеского обстрела энергообъектов.
Что предшествовало
Ранее ГПСУ сообщала, что пропускные операции на границе временно приостановлены. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль