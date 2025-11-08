РУС
Новости Технический сбой на таможне
Сбой на таможне: Пропуск граждан и транспортных средств через государственную границу возобновлен, - Гостаможслужба

Возобновлена работа пунктов пропуска на государственной границе

Работа пунктов пропуска на государственной границе Украины после технического сбоя восстановлена.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша введет новую систему контроля въезда на всех пунктах пропуска до конца недели, – ГТСУ (обновлено)

Также в таможне напомнили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного вражеского обстрела энергообъектов.

Что предшествовало

Ранее ГПСУ сообщала, что пропускные операции на границе временно приостановлены. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.

граница (5428) таможня (1986)
І це тільки початок - "весела" буде зима.
08.11.2025 17:54 Ответить
 
 