Збій на митниці: Пропуск громадян і транспортних засобів через державний кордон відновлено, - Держмитслужба
Роботу пунктів пропуску на державному кордоні України після технічного збою відновлено.
Про це повідомила Державна митна служба, пердає Цензор.НЕТ.
"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України", – йдеться в повідомленні.
Також у митниці нагадали, що пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.
Що передувало
Раніше ДПСУ повідомляла, що пропускні операції на кордоні тимчасово припинено. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.
