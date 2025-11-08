Збій на митниці: Пропуск громадян і транспортних засобів через державний кордон відновлено, - Держмитслужба

Відновлено роботу пунктів пропуску на державному кордоні

Роботу пунктів пропуску на державному кордоні України після технічного збою відновлено.

Про це повідомила Державна митна служба, пердає Цензор.НЕТ.

"Відновлено роботу інформаційних систем на кордоні, розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України", – йдеться в повідомленні.

Польща запровадить нову систему контролю в'їзду на всіх пунктах пропуску до кінця тижня, – ДПСУ (оновлено)

Також у митниці нагадали, що пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів.

Що передувало

Раніше ДПСУ повідомляла, що пропускні операції на кордоні тимчасово припинено. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.

І це тільки початок - "весела" буде зима.
08.11.2025 17:54 Відповісти
на сервер бази даних безперебійник не поставили?
08.11.2025 18:35 Відповісти
Поставили. Тільки ж вони на блекаути не розраховані... А зима попереду
08.11.2025 20:32 Відповісти
Випадок на митниці

"...Доктор зуб висвєрліл, хоть слєзу містєр ліл
Но інспєктор винул із дупла,
Чуть поддєв лопатою, мраморную статую
Целєнькую, только без вєсла...

Тяжєло с істимі контрабандістами!
Етот, что статуі бил лішон, малий с подковиркою
Цикнул зубом с диркою, сплюнул - і уєхал в Вашінгтон..." (с)
08.11.2025 19:12 Відповісти
 
 