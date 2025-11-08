В’їзд та виїзд громадян через кордон призупинено через збій в роботі бази даних митниці, - ДПСУ

Через збій в роботі митної бази даних тимчасово не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається, фіксуються тимчасові технічні збої на кордоні.

Митники просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

Також читайте: У в’їзді до ЄС можуть відмовити, якщо особа не погодиться на зняття біометричних даних, - ДПСУ

Поточна ситуація на пунктах пропуску:

Виїзд з України:

Угринів - 10 авто

Грушів - 10 авто

Шегині - 10 авто

В’їзд в Україну:

Краківець - 40 авто

Шегині - 25 авто

Угринів - 10 авто

"Для отримання оперативної інформації про завантаженість пунктів пропуску стежте за оновленнями на офіційних сторінках", - зазначають у митниці.

Також читайте: Можливі черги: Польща запроваджує нову систему контролю ще на двох великих пунктах перетину кордону з Україною

Що кажуть у Держприкордонслужбі?

За даними ДПСУ, тимчасово припинено пропускні операції на кордоні.

Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.

"Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі