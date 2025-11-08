В’їзд та виїзд громадян через кордон призупинено через збій в роботі бази даних митниці, - ДПСУ

Не здійснюється пропуск через кордон

Через збій в роботі митної бази даних тимчасово не здійснюється оформлення громадян в обох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається, фіксуються тимчасові технічні збої на кордоні.

Митники просять врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

Поточна ситуація на пунктах пропуску:

Виїзд з України:

  • Угринів - 10 авто
  • Грушів - 10 авто
  • Шегині - 10 авто

В’їзд в Україну:

  • Краківець - 40 авто
  • Шегині - 25 авто
  • Угринів - 10 авто

"Для отримання оперативної інформації про завантаженість пунктів пропуску стежте за оновленнями на офіційних сторінках", - зазначають у митниці.

Що кажуть у Держприкордонслужбі?

За даними ДПСУ, тимчасово припинено пропускні операції на кордоні.

Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.

"Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється", - йдеться у повідомленні.

Отлично. Надеюсь что навсегда, пускай бабы и малолетки сидят в Украине, а то у гнусавого клоуна самая большая поддержка как раз из-за бугра. Они то ведь не знают что такое когда света нет пол дня и ракеты с шахедами по ним не летят.
08.11.2025 14:01 Відповісти
Мда. Таки багато поц.в ще в нас залишилось.
08.11.2025 14:39 Відповісти
Напевне якогось слугу народу випускають з України, наприклад, чєрнишова
08.11.2025 14:06 Відповісти
Наслідки «мудрої» бездіяльності, з лютого 2014 року, керівників Митниці з урахуванням введення всУкраїні Особливо періоду!! План заходів на паперах, ще з часів 2000-х років, мобілізаційні заходи відпрацьовані пенсіонерами, які давно звільнилися з 1995 року!!
Дублюючі системи та їх ПЗ, перепродані і занедбані, все лише на ПАПЕРАХ, а, як до отримання ДЕНЬОГ на митниці з операцій по розмитненню вантажів, для себе та чинуш з Києва, ось тут, все приведено до охреалій СЬОГОДЕННЯ!!
Акакаяразніца…. Безкарність посадових осіб в органах державної влади, призводить до загибелі Українців та подібних ситуацій, яка склалася з 2019 року!!
08.11.2025 14:12 Відповісти
вдало. В Польщі у більшості 4 дня вихідних і всі кто може їздити поїхали до України. З самого ранку черга з пару километрів. А зараз то мабудь вже з пару десятків километрів.
08.11.2025 17:00 Відповісти
 
 