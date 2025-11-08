Въезд и выезд граждан через границу приостановлен из-за сбоя в работе базы данных таможни, - ГПСУ

Из-за сбоя в работе таможенной базы данных временно не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, фиксируются временные технические сбои на границе.

Таможенники просят учесть эту информацию при планировании своего путешествия.

Текущая ситуация на пунктах пропуска:

Выезд из Украины:

Угринов - 10 автомобилей

Грушев - 10 авто

Шегини - 10 авто

Въезд в Украину:

Краковец - 40 автомобилей

Шегини - 25 автомобилей

Угринов - 10 автомобилей

"Для получения оперативной информации о загруженности пунктов пропуска следите за обновлениями на официальных страницах", - отмечают в таможне.

Что говорят в Госпогранслужбе?

По данным ГПСУ, временно приостановлены пропускные операции на границе.

Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.

"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", - говорится в сообщении.

