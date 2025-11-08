РУС
Въезд и выезд граждан через границу приостановлен из-за сбоя в работе базы данных таможни, - ГПСУ

Не осуществляется пропуск через границу

Из-за сбоя в работе таможенной базы данных временно не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, фиксируются временные технические сбои на границе.

Таможенники просят учесть эту информацию при планировании своего путешествия.

Текущая ситуация на пунктах пропуска:

Выезд из Украины:

  • Угринов - 10 автомобилей
  • Грушев - 10 авто
  • Шегини - 10 авто

Въезд в Украину:

  • Краковец - 40 автомобилей
  • Шегини - 25 автомобилей
  • Угринов - 10 автомобилей

"Для получения оперативной информации о загруженности пунктов пропуска следите за обновлениями на официальных страницах", - отмечают в таможне.

Что говорят в Госпогранслужбе?

По данным ГПСУ, временно приостановлены пропускные операции на границе.

Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.

"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба (6979) граница (5428) таможня (1986)
Отлично. Надеюсь что навсегда, пускай бабы и малолетки сидят в Украине, а то у гнусавого клоуна самая большая поддержка как раз из-за бугра. Они то ведь не знают что такое когда света нет пол дня и ракеты с шахедами по ним не летят.
08.11.2025 14:01
Мда. Таки багато поц.в ще в нас залишилось.
08.11.2025 14:39
Напевне якогось слугу народу випускають з України, наприклад, чєрнишова
08.11.2025 14:06
Наслідки «мудрої» бездіяльності, з лютого 2014 року, керівників Митниці з урахуванням введення всУкраїні Особливо періоду!! План заходів на паперах, ще з часів 2000-х років, мобілізаційні заходи відпрацьовані пенсіонерами, які давно звільнилися з 1995 року!!
Дублюючі системи та їх ПЗ, перепродані і занедбані, все лише на ПАПЕРАХ, а, як до отримання ДЕНЬОГ на митниці з операцій по розмитненню вантажів, для себе та чинуш з Києва, ось тут, все приведено до охреалій СЬОГОДЕННЯ!!
Акакаяразніца…. Безкарність посадових осіб в органах державної влади, призводить до загибелі Українців та подібних ситуацій, яка склалася з 2019 року!!
08.11.2025 14:12
 
 