Въезд и выезд граждан через границу приостановлен из-за сбоя в работе базы данных таможни, - ГПСУ
Из-за сбоя в работе таможенной базы данных временно не осуществляется оформление граждан в обоих направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, фиксируются временные технические сбои на границе.
Таможенники просят учесть эту информацию при планировании своего путешествия.
Текущая ситуация на пунктах пропуска:
Выезд из Украины:
- Угринов - 10 автомобилей
- Грушев - 10 авто
- Шегини - 10 авто
Въезд в Украину:
- Краковец - 40 автомобилей
- Шегини - 25 автомобилей
- Угринов - 10 автомобилей
"Для получения оперативной информации о загруженности пунктов пропуска следите за обновлениями на официальных страницах", - отмечают в таможне.
Что говорят в Госпогранслужбе?
По данным ГПСУ, временно приостановлены пропускные операции на границе.
Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни.
"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", - говорится в сообщении.
Дублюючі системи та їх ПЗ, перепродані і занедбані, все лише на ПАПЕРАХ, а, як до отримання ДЕНЬОГ на митниці з операцій по розмитненню вантажів, для себе та чинуш з Києва, ось тут, все приведено до охреалій СЬОГОДЕННЯ!!
Акакаяразніца…. Безкарність посадових осіб в органах державної влади, призводить до загибелі Українців та подібних ситуацій, яка склалася з 2019 року!!