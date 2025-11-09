Уничтожены 34 вражеских БПЛА из 69, есть попадания в 9 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 9 ноября 2025 года войска РФ атаковали Украину 69 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.
Есть ли попадания?
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают в Воздушных силах.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, рашисты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области, повреждены дома.
- Также под вражескими ударами оказались Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы, ранен мужчина, есть разрушения на предприятии.
- Кроме того, под ударами РФ 17 населенных пунктов Запорожской области, ранена женщина, повреждены дома.
- Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области, пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура.
