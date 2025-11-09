Уничтожены 34 вражеских БПЛА из 69, есть попадания в 9 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 9 ноября 2025 года войска РФ атаковали Украину 69 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают в Воздушных силах.

Что предшествовало?

Как сообщалось, рашисты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области, повреждены дома.

Также под вражескими ударами оказались Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы, ранен мужчина, есть разрушения на предприятии.

Кроме того, под ударами РФ 17 населенных пунктов Запорожской области, ранена женщина, повреждены дома.

Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области, пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура.

