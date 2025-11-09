Знешкоджено 34 ворожі БпЛА із 69, є влучання на 9 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 9 листопада 2025 року війська РФ атакували Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Чи є влучання?

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у Повітряних силах.

Що передувало?

Як повідомлялося, рашисти атакували цивільну інфраструктуру Одещини, пошкоджено будинки.

Також під ворожими ударами Павлоград, Синельниківщина та Нікопольщина, поранено чоловіка, є руйнування на підприємстві.

Окрім того, під ударами РФ 17 населених пунктів Запорізької області, поранено жінку, пошкоджено будинки.

Ворог атакував 6 населених пунктів Харківщини, постраждав чоловік, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

