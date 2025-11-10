Враг усилил давление на Южно-Слобожанском, Лиманском, Константиновском и Александровском направлениях, - Генштаб

Силы обороны удерживают фронт. За сутки зафиксировано 265 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил пять ракет, сбросил 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3469 обстрелов, в том числе 91 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2452 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское, Радостное Днепропетровской области; Ровнополье, Новое Запорожье, Доброполье, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 159 артиллерийских обстрелов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлениях населенных пунктов Червоный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 97 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Мирноград, Зеленое, Даченское, Лисовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровно и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Снежное, Орестополь, Степовое, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Солодкое, Злагода и в направлениях Яблоково и Ровнополье.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степового и в сторону Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и три другие важные цели противника.

За прошедшие сутки потери российских оккупационных войск составляют 1090 человек. Силы обороны Украины также обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, 57 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 77 единиц автомобильной техники противника.