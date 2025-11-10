РУС
Новости Боевые действия на юге
532 4

Враг пытается обойти украинские позиции возле Малокатериновки на Запорожском направлении, - Силы обороны

Оккупанты пытаются пройти через камыши

Российские оккупационные силы пытаются обойти украинскую оборону, используя тростниковые заросли в районе Малокатериновки на Запорожском направлении, а также на смежных направлениях - вблизи Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Несколько групп противника пытались этими камышовыми зарослями обойти наши позиции и зайти нам в фланг с запада", - сказал спикер.

Читайте также: Россия перебрасывает десантные подразделения на южное направление для пополнения потерь, - Силы обороны

Враг использует дно Каховского водохранилища

По словам Волошина, российские оккупанты пытаются также тайно инфильтрироваться по дну бывшего Каховского водохранилища под прикрытием зарослей, чтобы как можно быстрее добраться до украинских позиций и зайти в тыл.

"Противник подобные действия пытается осуществить и возле Запорожской АЭС и возле населенного пункта Каменка Днепровская", - уточнил он.

Что предшествовало?

Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что войска РФ пытаются по дну бывшего Каховского водохранилища обойти позиции украинских военных в населенных пунктах Плавни и Приморское в Запорожской области.

Намагається чи обходить?
показать весь комментарий
10.11.2025 13:46 Ответить
Там же ж зоряний генерал командує,Тарнавський. він з дупи громовицю викликає ,а очами ворогів палить.
показать весь комментарий
10.11.2025 13:56 Ответить
 
 