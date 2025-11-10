Ворог намагається обійти українські позиції біля Малокатеринівки на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Окупанти намагаться пройти через очерет

Російські окупаційні сили намагаються обійти українську оборону, використовуючи очеретяні зарості в районі Малокатеринівки на Запорізькому напрямку, а також на суміжних напрямках - поблизу Запорізької АЕС та Кам’янки-Дніпровської.

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Декілька груп противника намагалися цими очеретними хащами обійти наші позиції і зайти нам у фланг із заходу", - сказав речник.

Ворог використовує дно Каховського водосховища

За словами Волошина, російські окупанти намагаються також таємно інфільтруватися по днищу колишнього Каховського водосховища під прикриттям заростей, щоб якнайшвидше дістатися до українських позицій і зайти в тил.

"Противник подібні дії намагається здійснити і біля Запорізької АЕС та біля населеного пункту Кам'янка Дніпровська", - уточнив він.

Що передувало?

Раніше в Силах оборони Півдня повідомляли, що війська РФ намагаються по дну колишнього Каховського водосховища обійти позиції українських військових у населених пунктах Плавні й Приморське в Запорізькій області.

Намагається чи обходить?
10.11.2025 13:46 Відповісти
Там же ж зоряний генерал командує,Тарнавський. він з дупи громовицю викликає ,а очами ворогів палить.
10.11.2025 13:56
 
 