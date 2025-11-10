Атака на Полтавскую область: Ferrexpo приостановила работу украинских ГОК

После атак РФ на энергетическую инфраструктуру Горишних Плавней и Кременчуга компания Ferrexpo временно приостановила производство на Еристовском и Полтавском ГОК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Ракетные удары поразили объекты энергетической инфраструктуры в Горишних Плавнях и Кременчуге. В результате была приостановлена деятельность дочерних предприятий Ferrexpo Poltava Mining (FPM) и Ferrexpo Yeristovo Mining (FYM).

В последние месяцы наблюдается рост частоты и интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что влияет на промышленные предприятия в регионе", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что среди работников предприятий нет погибших или раненых.

В течение выходных удалось частично восстановить электроснабжение на обоих ГОК. Отдельные подразделения перерабатывающего завода уже возобновили работу, в то время как усилия по полному восстановлению электроснабжения и производственных мощностей продолжаются.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".

Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Последствия:

Под массированным обстрелом врага оказалась Полтавщина. Полностью обесточенными оказались Кременчуг и Горишние Плавни. Также в городах отсутствовало отопление и водоснабжение. Кроме того, в результате вражеских ударов по Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура: несколько станций остались без электроснабжения, а на некоторых участках повреждена контактная сеть. Из-за этого движение поездов осуществляется только тепловозами, что приводит к значительным задержкам.

В столице в результате падения обломков в Печерском районе произошло несколько возгораний. Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты и объекты энергетической системы. В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Россияне также нанесли удар по критической инфраструктуре Кировоградской области. В частности, по данным местных СМИ, под ударом оказался Светловодск.

Вечером 7 ноября враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде Харьковской области. В поселке Коротич в результате атаки разрушено здание автозаправочной станции и повреждено несколько автомобилей. В результате удара пострадали 8 человек, все госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Во время удара России по критической инфраструктуре Харьковщины погиб сотрудник энергопредприятия, который находился на рабочем месте.

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Три человека погибли, пострадавших 12. Семеро пострадавших находятся в больнице. Среди пострадавших - дети.

