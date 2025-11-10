Атака на Полтавщину: Ferrexpo призупинила роботу українських ГЗК

Після атак РФ на енергетичну інфраструктуру Горішніх Плавнів та Кременчука компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському ГЗК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії.

"Ракетні удари вразили об’єкти енергетичної інфраструктури у Горішніх Плавнях та Кременчуці. Унаслідок цього була призупинена діяльність дочірніх підприємств Ferrexpo Poltava Mining (FPM) та Ferrexpo Yeristovo Mining (FYM).

В останні місяці спостерігається зростання частоти та інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру України, що впливає на промислові підприємства в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що серед працівників підприємств немає загиблих чи поранених.

Протягом вихідних вдалося частково відновити електропостачання на обох ГЗК. Окремі підрозділи переробного заводу вже відновили роботу, тоді як зусилля з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала підстанції, що живлять Хмельницьку і Рівненську АЕС. Україна закликає терміново скликати Раду МАГАТЕ, - Сибіга

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".

Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Наслідки:

Під масованим обстрілом ворога опинилася Полтавщина. Повністю знеструмленими опинилися Кременчук та Горішні Плавні. Також у містах було відсутнє опалення та водопостачання. Крім того, внаслідок ворожих ударів по Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру: кілька станцій залишилися без електропостачання, а на деяких ділянках пошкоджено контактну мережу. Через це рух поїздів здійснюється лише тепловозами, що призводить до значних затримок.

У столиці внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося кілька загорянь. Ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи. Унаслідок атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Із осколковими пораненнями стегна вона госпіталізована до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

Поцілили росіяни і по критичній інфраструктурі Кіровоградщини. Зокрема, за даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився Світловодськ.

Ввечері 7 листопада ворог завдав удару керованою авіабомбою по Пісочинській громаді Харківської області. У селищі Коротич внаслідок атаки зруйновано будівлю автозаправної станції та пошкоджено кілька автомобілів. У результаті удару постраждали 8 людей, усіх госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

Під час удару Росії по критичній інфраструктурі Харківщини загинув співробітник енергопідприємства, який перебував на робочому місці.

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Три людини загинули, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні. Серед постраждалих - діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ігнат про нічний обстріл: масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет