В понедельник, 10 ноября, суд во Франции удовлетворил просьбу бывшего президента Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

Суд постановил, что "продолжение предварительного заключения не является оправданным". Таким образом, Саркози будет находиться под судебным надзором, который предусматривает, в частности, запрет на выезд из Франции. Ожидается, что он покинет тюрьму "Ля-Санте" в понедельник.

Суд также запретил бывшему президенту контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманином, который посетил его в тюрьме 29 октября.

Адвокат Саркози назвал решение суда "нормальным применением уголовно-процессуального кодекса" и отметил, что следующим шагом будет апелляционный процесс.

Обвинения против Саркози

70-летний Саркози был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств на президентскую кампанию 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи через его близких помощников. Другие обвинения, включая коррупцию и незаконное финансирование кампании, с него сняли.

Что предшествовало?

Бывший президент Франции Николя Саркози, известный своими тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, получил уведомление об условиях своего заключения после приговора по "ливийскому делу".

25 сентября Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, часть из которых он может отбывать не в обычной тюрьме, а в особых условиях.

Эксглава государства начал отбывать наказание 21 октября в парижской тюрьме Санте.

