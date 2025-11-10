РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13139 посетителей онлайн
Новости Дело Саркози
501 12

Суд Франции освободил Саркози из тюрьмы до рассмотрения апелляции, - Le Figaro

саркозі

В понедельник, 10 ноября, суд во Франции удовлетворил просьбу бывшего президента Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

Суд постановил, что "продолжение предварительного заключения не является оправданным". Таким образом, Саркози будет находиться под судебным надзором, который предусматривает, в частности, запрет на выезд из Франции. Ожидается, что он покинет тюрьму "Ля-Санте" в понедельник.

Суд также запретил бывшему президенту контактировать с министром юстиции Жеральдом Дарманином, который посетил его в тюрьме 29 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рыбаки из Европы передают в Украину старые сети для защиты от российских дронов, - The Guardian

Адвокат Саркози назвал решение суда "нормальным применением уголовно-процессуального кодекса" и отметил, что следующим шагом будет апелляционный процесс.

Обвинения против Саркози

70-летний Саркози был признан виновным в преступном сговоре с целью получения средств на президентскую кампанию 2007 года от покойного диктатора Муаммара Каддафи через его близких помощников. Другие обвинения, включая коррупцию и незаконное финансирование кампании, с него сняли.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Бывший президент Франции Николя Саркози, известный своими тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, получил уведомление об условиях своего заключения после приговора по "ливийскому делу".

25 сентября Парижский суд приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, часть из которых он может отбывать не в обычной тюрьме, а в особых условиях.

Эксглава государства начал отбывать наказание 21 октября в парижской тюрьме Санте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одессит проведет 5 лет за решеткой за распространение информации о расположении позиций ВСУ. ФОТО

Автор: 

апелляция (629) Саркози Николя (183) тюрьма (830) Франция (3624)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А от суд Англії, пишуть, зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити $3 млрд "ПриватБанку".
Клопотання про апеляцію суд відхилив. Суд встановив, що Коломойський та Боголюбов незаконно заволоділи грошима банку, використовуючи схему повторного прокручування кредитів.
Екс-власників зобов'язали виплатити усі кошти позивачу до 24 листопада цього року.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:53 Ответить
+2
Ех Буратіну б так ! Ну хоча б так !
показать весь комментарий
10.11.2025 15:32 Ответить
+2
га-га-га !

виїзне засідання Печерського суду в Парижі

.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ех Буратіну б так ! Ну хоча б так !
показать весь комментарий
10.11.2025 15:32 Ответить
Будуть мурижити судами поки те падло не здохне в дома від старості. А якогось холопа так за несплату аліментів чи податків на три копійки за яйця і вкинули б у в'язницю без всяких судів. Це і така правильна Європа
показать весь комментарий
10.11.2025 15:38 Ответить
Весь мир такой
показать весь комментарий
10.11.2025 15:52 Ответить
га-га-га !

виїзне засідання Печерського суду в Парижі

.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:40 Ответить
В "парижі" ніколи не було правосуддя.

Скажімо, червоного вбивцю Симона Петлюри, аґента москви Шварцбарда, випустили на волю з зали суду. Жодного покарання за самосуд.

Тому не дивуйтеся. Не лише у нас з судами проблеми. У Франції також. Гроші, гроші, гроші...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:56 Ответить
тепер зрозуміло чому кияни з гордістю кажуть

"Київ це як Париж"

.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:28 Ответить
А от суд Англії, пишуть, зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити $3 млрд "ПриватБанку".
Клопотання про апеляцію суд відхилив. Суд встановив, що Коломойський та Боголюбов незаконно заволоділи грошима банку, використовуючи схему повторного прокручування кредитів.
Екс-власників зобов'язали виплатити усі кошти позивачу до 24 листопада цього року.
показать весь комментарий
10.11.2025 15:53 Ответить
Що вони хочуть з "арештанта_коломИйського"?

Зовсім не шкода сироту...
показать весь комментарий
10.11.2025 15:58 Ответить
Після спливу оголошеного терміну виплати боргу заарештують усе майно відповідачів у ВБ й домініонах, в Європі і США. А потім продадуть "з молотка" для сплати боргу.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:01 Ответить
Жорстокі люде...

Як можна ображати сироту-"арештанта"?
показать весь комментарий
10.11.2025 16:34 Ответить
хоть чотки з м.якиша навчився мостирить??
показать весь комментарий
10.11.2025 15:55 Ответить
Каддафі мститиме зрадникові корупційнрго синдикату.
показать весь комментарий
10.11.2025 16:00 Ответить
 
 