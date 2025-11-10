Суд Франції звільнив Саркозі з в’язниці до розгляду апеляції, - Le Figaro
У понеділок, 10 листопада, суд у Франції задовольнив прохання колишнього президента Ніколя Саркозі про звільнення з в’язниці до розгляду апеляції.
Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Суд постановив, що "продовження попереднього ув’язнення не є виправданим". Відтак Саркозі перебуватиме під судовим наглядом, який передбачає, зокрема, заборону на виїзд із Франції. Очікується, що він залишить в’язницю "Ля-Санте" у понеділок.
Суд також заборонив колишньому президенту контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном, який відвідав його у в’язниці 29 жовтня.
Адвокат Саркозі назвав рішення суду "нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу" і зазначив, що наступним кроком буде апеляційний процес.
Звинувачення проти Саркозі
70-річний Саркозі був визнаний винним у злочинній змові з метою отримання коштів на президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муаммара Каддафі через його близьких помічників. Інші звинувачення, включно з корупцією та незаконним фінансуванням кампанії, з нього зняли.
Що передувало?
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, відомий своїми тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним, отримав повідомлення про умови свого ув’язнення після вироку у "лівійській справі".
25 вересня Паризький суд засудив експрезидента до п’яти років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній тюрмі, а в особливих умовах.
Ексглава держави розпочав відбування покарання 21 жовтня у паризькій в’язниці Санте.
