У понеділок, 10 листопада, суд у Франції задовольнив прохання колишнього президента Ніколя Саркозі про звільнення з в’язниці до розгляду апеляції.

Суд постановив, що "продовження попереднього ув’язнення не є виправданим". Відтак Саркозі перебуватиме під судовим наглядом, який передбачає, зокрема, заборону на виїзд із Франції. Очікується, що він залишить в’язницю "Ля-Санте" у понеділок.

Суд також заборонив колишньому президенту контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном, який відвідав його у в’язниці 29 жовтня.

Адвокат Саркозі назвав рішення суду "нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу" і зазначив, що наступним кроком буде апеляційний процес.

Звинувачення проти Саркозі

70-річний Саркозі був визнаний винним у злочинній змові з метою отримання коштів на президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муаммара Каддафі через його близьких помічників. Інші звинувачення, включно з корупцією та незаконним фінансуванням кампанії, з нього зняли.

Що передувало?

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, відомий своїми тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним, отримав повідомлення про умови свого ув’язнення після вироку у "лівійській справі".

25 вересня Паризький суд засудив експрезидента до п’яти років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній тюрмі, а в особливих умовах.

Ексглава держави розпочав відбування покарання 21 жовтня у паризькій в’язниці Санте.

