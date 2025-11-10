Новини Справа Саркозі
Суд Франції звільнив Саркозі з в’язниці до розгляду апеляції, - Le Figaro

У понеділок, 10 листопада, суд у Франції задовольнив прохання колишнього президента Ніколя Саркозі про звільнення з в’язниці до розгляду апеляції.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Суд постановив, що "продовження попереднього ув’язнення не є виправданим". Відтак Саркозі перебуватиме під судовим наглядом, який передбачає, зокрема, заборону на виїзд із Франції. Очікується, що він залишить в’язницю "Ля-Санте" у понеділок.

Суд також заборонив колишньому президенту контактувати з міністром юстиції Жеральдом Дарманіном, який відвідав його у в’язниці 29 жовтня.

Адвокат Саркозі назвав рішення суду "нормальним застосуванням кримінально-процесуального кодексу" і зазначив, що наступним кроком буде апеляційний процес.

Звинувачення проти Саркозі 

70-річний Саркозі був визнаний винним у злочинній змові з метою отримання коштів на президентську кампанію 2007 року від покійного диктатора Муаммара Каддафі через його близьких помічників. Інші звинувачення, включно з корупцією та незаконним фінансуванням кампанії, з нього зняли.

Що передувало?

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, відомий своїми тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним, отримав повідомлення про умови свого ув’язнення після вироку у "лівійській справі".

25 вересня Паризький суд засудив експрезидента до п’яти років позбавлення волі, частину з яких він може відбувати не у звичайній тюрмі, а в особливих умовах.

Ексглава держави розпочав відбування покарання 21 жовтня у паризькій в’язниці Санте.

А от суд Англії, пишуть, зобов'язав Коломойського та Боголюбова виплатити $3 млрд "ПриватБанку".
Клопотання про апеляцію суд відхилив. Суд встановив, що Коломойський та Боголюбов незаконно заволоділи грошима банку, використовуючи схему повторного прокручування кредитів.
Екс-власників зобов'язали виплатити усі кошти позивачу до 24 листопада цього року.
10.11.2025 15:53 Відповісти
га-га-га !

виїзне засідання Печерського суду в Парижі

10.11.2025 15:40 Відповісти
Будуть мурижити судами поки те падло не здохне в дома від старості. А якогось холопа так за несплату аліментів чи податків на три копійки за яйця і вкинули б у в'язницю без всяких судів. Це і така правильна Європа
10.11.2025 15:38 Відповісти
Ех Буратіну б так ! Ну хоча б так !
10.11.2025 15:32 Відповісти
10.11.2025 15:38 Відповісти
Весь мир такой
10.11.2025 15:52 Відповісти
10.11.2025 15:40 Відповісти
В "парижі" ніколи не було правосуддя.

Скажімо, червоного вбивцю Симона Петлюри, аґента москви Шварцбарда, випустили на волю з зали суду. Жодного покарання за самосуд.

Тому не дивуйтеся. Не лише у нас з судами проблеми. У Франції також. Гроші, гроші, гроші...
10.11.2025 15:56 Відповісти
тепер зрозуміло чому кияни з гордістю кажуть

"Київ це як Париж"

.
10.11.2025 16:28 Відповісти
10.11.2025 15:53 Відповісти
10.11.2025 15:58 Відповісти
Після спливу оголошеного терміну виплати боргу заарештують усе майно відповідачів у ВБ й домініонах, в Європі і США. А потім продадуть "з молотка" для сплати боргу.
10.11.2025 16:01 Відповісти
Жорстокі люде...

Як можна ображати сироту-"арештанта"?
10.11.2025 16:34 Відповісти
хоть чотки з м.якиша навчився мостирить??
10.11.2025 15:55 Відповісти
Каддафі мститиме зрадникові корупційнрго синдикату.
10.11.2025 16:00 Відповісти
 
 