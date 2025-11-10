На фронте зафиксировано 125 боестолкновений, 51 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 10 ноября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 125.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины Сумской области, в частности Кучеровка, Заречное, Бобылевка, а также Хреновка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили восемь вражеских атак. Кроме того, враг осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг осуществил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили восемь атак врага в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Коровий Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Паньковка, Червоный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономичное, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 46 атак. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовые действия вражеских войск. Еще одно столкновение продолжается до сих пор. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили три вражеские атаки в районе Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Ровнополье.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку оккупантов в районе населенного пункта Плавни. В настоящее время продолжается еще одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

