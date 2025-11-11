РУС
ООН предупреждает о дефиците ресурсов для украинских переселенцев этой зимой

Украинские переселенцы рискуют остаться без зимней поддержки

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило о серьезной нехватке ресурсов для помощи миллионам перемещенных лиц в мире, в частности украинцам, из-за резкого сокращения финансирования со стороны США. Организация призвала доноров пожертвовать не менее 35 миллионов долларов для поддержки зимней помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Monde.

Руководитель отдела внешних связей УВКБ ООН Доминик Гайд подчеркнула, что семьи в Украине, Сирии и Афганистане рискуют пережить зимние морозы без надлежащего жилья, отопления, одеял, теплой одежды и лекарств.

"Гуманитарные бюджеты на грани коллапса, а зимняя помощь в этом году будет значительно сокращена", – отметила она.

ООН призывает доноров помочь украинцам

УВКБ ООН призывает частных доноров помочь в ремонте домов, разрушенных бомбами, утеплении жилья, обеспечении тепла и одеял для детей и пожилых людей, а также финансировании лекарств и горячего питания.

Ранее США финансировали более 40% бюджета агентства, но во время президентства Дональда Трампа объем помощи резко сократился. Другие крупные доноры также уменьшили свои взносы, что создало существенную напряженность в финансировании гуманитарных программ.

"В Украине ожидаются температуры до -20°C, а население готовится пережить четвертую зиму во время войны с Россией. Повышение интенсивности обстрелов и разрушение инфраструктуры усиливают дефицит газа, электроэнергии и воды", подчеркивают в ООН.

35 000 000? Та у нас у друга ПреЗЕдента Міндіча втроє більше знайшли.
показать весь комментарий
11.11.2025 08:14 Ответить
Після відео з награбованим кешем? Так співпало? 😊
показать весь комментарий
11.11.2025 08:15 Ответить
Та плювати оонівським спиногризам на українців. Це тільки зручне прикриття. Вони переживають, що надходження ресурсів в їхні кишені скоротилося.
показать весь комментарий
11.11.2025 08:16 Ответить
А той же час для друзів ***** Хамаса дефіциту не передбачаєтся.
показать весь комментарий
11.11.2025 08:22 Ответить
В як щодо скорочення кількості дармоїдів- чиновників та кількості працівників секретаріату, зменшення розміру зарплати та згортання тупих та безглуздих програм, які не працюють, але потребують фінансування?
показать весь комментарий
11.11.2025 08:30 Ответить
Як же ми будемо жити без інвестнянь(
показать весь комментарий
11.11.2025 08:31 Ответить
ООН теж на підсосі у США - от і репетують
показать весь комментарий
11.11.2025 08:30 Ответить
Спокуха, Зе нам тищу абіщаль
показать весь комментарий
11.11.2025 08:43 Ответить
 
 