ООН попереджає про дефіцит ресурсів для українських переселенців цієї зими

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) попередило про серйозну нестачу ресурсів для допомоги мільйонам переміщених осіб у світі, зокрема українцям, через різке скорочення фінансування з боку США. Організація закликала донорів пожертвувати щонайменше 35 мільйонів доларів для підтримки зимової допомоги.

Керівник відділу зовнішніх зв’язків УВКБ ООН Домінік Гайд наголосила, що сім’ї в Україні, Сирії та Афганістані ризикують пережити зимові морози без належного житла, опалення, ковдр, теплого одягу та ліків.

"Гуманітарні бюджети на межі колапсу, а зимова допомога цього року буде значно скорочена", – зазначила вона.

ООН закликає донорів допомогти українцям

УВКБ ООН закликає приватних донорів допомогти у ремонті будинків, зруйнованих бомбами, утепленні житла, забезпеченні тепла та ковдр для дітей і людей похилого віку, а також фінансуванні ліків та гарячого харчування.

Раніше США фінансували понад 40% бюджету агентства, але під час президентства Дональда Трампа обсяг допомоги різко скоротився. Інші великі донори також зменшили свої внески, що створило суттєве напруження у фінансуванні гуманітарних програм.

"В Україні очікуються температури до -20°C, а населення готується пережити четверту зиму під час війни з Росією. Підвищення інтенсивності обстрілів та руйнування інфраструктури посилюють дефіцит газу, електроенергії та води", підкреслюють у ООН.

