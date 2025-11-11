УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21392 відвідувача онлайн
Новини гуманітарна допомога
3 042 16

ООН попереджає про дефіцит ресурсів для українських переселенців цієї зими

Українські переселенці ризикують залишитися без зимової підтримки

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) попередило про серйозну нестачу ресурсів для допомоги мільйонам переміщених осіб у світі, зокрема українцям, через різке скорочення фінансування з боку США. Організація закликала донорів пожертвувати щонайменше 35 мільйонів доларів для підтримки зимової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Керівник відділу зовнішніх зв’язків УВКБ ООН Домінік Гайд наголосила, що сім’ї в Україні, Сирії та Афганістані ризикують пережити зимові морози без належного житла, опалення, ковдр, теплого одягу та ліків.

"Гуманітарні бюджети на межі колапсу, а зимова допомога цього року буде значно скорочена", – зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні досі немає єдиної системи обліку переселенців, – Мінсоцполітики‎

ООН закликає донорів допомогти українцям

УВКБ ООН закликає приватних донорів допомогти у ремонті будинків, зруйнованих бомбами, утепленні житла, забезпеченні тепла та ковдр для дітей і людей похилого віку, а також фінансуванні ліків та гарячого харчування.

Раніше США фінансували понад 40% бюджету агентства, але під час президентства Дональда Трампа обсяг допомоги різко скоротився. Інші великі донори також зменшили свої внески, що створило суттєве напруження у фінансуванні гуманітарних програм.

"В Україні очікуються температури до -20°C, а населення готується пережити четверту зиму під час війни з Росією. Підвищення інтенсивності обстрілів та руйнування інфраструктури посилюють дефіцит газу, електроенергії та води", підкреслюють у ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН бракує понад мільярд доларів для гуманітарної допомоги Україні в 2025 році

Автор: 

ООН (3489) допомога (9156) переселенці (1016)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
35 000 000? Та у нас у друга ПреЗЕдента Міндіча втроє більше знайшли.
показати весь коментар
11.11.2025 08:14 Відповісти
+12
Та плювати оонівським спиногризам на українців. Це тільки зручне прикриття. Вони переживають, що надходження ресурсів в їхні кишені скоротилося.
показати весь коментар
11.11.2025 08:16 Відповісти
+9
В як щодо скорочення кількості дармоїдів- чиновників та кількості працівників секретаріату, зменшення розміру зарплати та згортання тупих та безглуздих програм, які не працюють, але потребують фінансування?
показати весь коментар
11.11.2025 08:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
35 000 000? Та у нас у друга ПреЗЕдента Міндіча втроє більше знайшли.
показати весь коментар
11.11.2025 08:14 Відповісти
Після відео з награбованим кешем? Так співпало? 😊
показати весь коментар
11.11.2025 08:15 Відповісти
Та плювати оонівським спиногризам на українців. Це тільки зручне прикриття. Вони переживають, що надходження ресурсів в їхні кишені скоротилося.
показати весь коментар
11.11.2025 08:16 Відповісти
А той же час для друзів ***** Хамаса дефіциту не передбачаєтся.
показати весь коментар
11.11.2025 08:22 Відповісти
Там біженство передається в спадок.
Белла Хадід не дасть збрехати.
показати весь коментар
11.11.2025 14:14 Відповісти
Я в курсі, пані.
показати весь коментар
11.11.2025 19:49 Відповісти
В як щодо скорочення кількості дармоїдів- чиновників та кількості працівників секретаріату, зменшення розміру зарплати та згортання тупих та безглуздих програм, які не працюють, але потребують фінансування?
показати весь коментар
11.11.2025 08:30 Відповісти
Як же ми будемо жити без інвестнянь(
показати весь коментар
11.11.2025 08:31 Відповісти
ООН теж на підсосі у США - от і репетують
показати весь коментар
11.11.2025 08:30 Відповісти
Спокуха, Зе нам тищу абіщаль
показати весь коментар
11.11.2025 08:43 Відповісти
Зато для гуманітарки Хамасу гроші є!!!
показати весь коментар
11.11.2025 09:58 Відповісти
тойота броньовані автівки перестане постачати оон? В нашому місті тільки понад 20 машин
показати весь коментар
11.11.2025 10:00 Відповісти
а дармоїдам в Африці вистачить?
показати весь коментар
11.11.2025 11:07 Відповісти
Этим чинушам главное, что бы хватало денег на их зарплаты, а затем для террористов в палестине, которых они содержат.
показати весь коментар
11.11.2025 11:19 Відповісти
Українці за кордоном заробляють, а не сидять на допомогах, як біженці зі Сходу та Африки.
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
Озабоченное ООН войны остановить не в состоянии ..теперь головы ломает что делать с беженцами.
показати весь коментар
12.11.2025 01:38 Відповісти
 
 