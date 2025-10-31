ООН бракує понад мільярд доларів для гуманітарної допомоги Україні в 2025 році
ООН та її партнерським організаціям бракує більше половини коштів, необхідних для допомоги Україні у 2025 році.
Про це повідомив координатор ООН з надзвичайної допомоги Україні Маттіас Шмалє, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Скільки не вистачає для допомоги Україні?
За словами Шмалє, цьогоріч донори надали лише 1,15 млрд доларів США, що становить лише 44% загальної суми, в яку оцінюється потреба України в гуманітарній допомозі.
Він зазначив, що гуманітарним організаціям бракує більше половини коштів, необхідних для допомоги Україні у 2025 році. Йдеться про суму понад мільярд доларів.
Постраждалим регіонам необхідна допомога
За даними ООН, тривалі масовані російські удари по Україні паралізували частину систем енергопостачання, водопостачання та опалення в цій країні.
Шмалє наголосив, що зважаючи на зиму, що наближається, постраждалим регіонам необхідна термінова допомога.
Як приклад він навів ситуацію у місті Шостка Сумської області з населенням 40 тисяч людей, яке майже весь жовтень було без електрики після російських атак.
