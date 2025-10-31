УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини допомога від ООН Україні
327 12

ООН бракує понад мільярд доларів для гуманітарної допомоги Україні в 2025 році

ООН не вистачає коштів для допомоги Україні

ООН та її партнерським організаціям бракує більше половини коштів, необхідних для допомоги Україні у 2025 році.

Про це повідомив координатор ООН з надзвичайної допомоги Україні Маттіас Шмалє, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Скільки не вистачає для допомоги Україні?

За словами Шмалє, цьогоріч донори надали лише 1,15 млрд доларів США, що становить лише 44% загальної суми, в яку оцінюється потреба України в гуманітарній допомозі.

Він зазначив, що гуманітарним організаціям бракує більше половини коштів, необхідних для допомоги Україні у 2025 році. Йдеться про суму понад мільярд доларів.

Читайте також: Україну обрали до Ради Продовольчої організації ООН

Постраждалим регіонам необхідна допомога

За даними ООН, тривалі масовані російські удари по Україні паралізували частину систем енергопостачання, водопостачання та опалення в цій країні.

Шмалє наголосив, що зважаючи на зиму, що наближається, постраждалим регіонам необхідна термінова допомога.

Як приклад він навів ситуацію у місті Шостка Сумської області з населенням 40 тисяч людей, яке майже весь жовтень було без електрики після російських атак.

Читайте також: Комісія ООН з прав людини у листопаді відвідає Україну

Автор: 

ООН (3473) допомога (8867) Шмале Матіас (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На сьомому році президентства Володимира Зеленського країна так і не дізналась, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся й зайдіть у декларацію президента - там знайдете цілком екзотичну географію: Кіпр, Беліз, Італія. Це не фінансова грамотність - це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент, навіть у своїх міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, - це політична шизофренія з кіпрською пропискою.
показати весь коментар
31.10.2025 20:42 Відповісти
+4
Зате Хамас завалюють гуманітаркою.
показати весь коментар
31.10.2025 20:41 Відповісти
+1
Ворье сране цей ООН.
показати весь коментар
31.10.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате Хамас завалюють гуманітаркою.
показати весь коментар
31.10.2025 20:41 Відповісти
Какой такой гуманитаркою?? 10 грузовиков в день и то,если пропустят. Тоже хочешь,чтобы такой завалили?ООН будет счастлива
показати весь коментар
31.10.2025 21:15 Відповісти
Це тільки ООН. А їх довбойоби всього Світу годують.

До того ж, 10 вантажівок на день - це не так вже і мало, судячи з того, що араби цю гуманітарку перепродають.
показати весь коментар
31.10.2025 21:27 Відповісти
Ізраїльські військові заявили, що в четвер через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом у Газу в'їхало 107 вантажівок із борошном та іншими продуктами харчування, а також медикаментами.

10 вантажівок, кажеш...
показати весь коментар
31.10.2025 21:29 Відповісти
В Газу может и въехало. Но на пункты выдачи поедут по 10 в день. Меньше шансов,что ХАМАС разграбит всё
показати весь коментар
31.10.2025 21:37 Відповісти
На сьомому році президентства Володимира Зеленського країна так і не дізналась, у яку саме з його офшорних компаній ми здаємо податки. Не полінуйтеся й зайдіть у декларацію президента - там знайдете цілком екзотичну географію: Кіпр, Беліз, Італія. Це не фінансова грамотність - це клінічна недовіра до власної держави. Можна не вірити у народ, у парламент, навіть у своїх міністрів, але не вірити у країну, яку очолюєш, - це політична шизофренія з кіпрською пропискою.
показати весь коментар
31.10.2025 20:42 Відповісти
Що ти несеш? Наш Лідор мівіну їсть і ночує в спальнику на підлозі кабінету. Все перемогу кує
показати весь коментар
31.10.2025 20:50 Відповісти
Ворье сране цей ООН.
показати весь коментар
31.10.2025 20:44 Відповісти
Спиногризи світові. Розігнати до біса.
показати весь коментар
31.10.2025 20:52 Відповісти
А якщо найду?
показати весь коментар
31.10.2025 20:52 Відповісти
Бабулька - ше в силі - заходить в аптеку - в руці сокира - преднізолон є? - немає - а якшо найду!
показати весь коментар
31.10.2025 21:00 Відповісти
нехай у кацапів попросять, вони ж замір, дадуть.
показати весь коментар
31.10.2025 21:04 Відповісти
 
 