Новости Атака беспилотников на Харьковщину
85 0

Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Харьковщины: трое раненых, есть повреждения

Враг обстрелял Харьковскую область

За прошедшие сутки, 10 ноября 2025 года, вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненые

По данным ОГА, в результате обстрела в с. Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень.

Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

Как сообщает Синегубов, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

ракета (тип устанавливается);

  • 3 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 3 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждение инфраструктуры

По словам Синегубова, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены 2 административных здания, торговый киоск, автомобиль, кафе, помещение банка, храм (г. Богодухов), гараж (с. Гуты);
  • в Купянском районе повреждены частный дом, гараж, автомобиль (с. Замист);
  • в Изюмском районе поврежден магазин (пгт Боровая);
  • в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Рубежное);
  • в Харьковском районе повреждены административные здания (пос. Высокий).

Автор: 

обстрел (30432) Харьковская область (1850) Чугуевский район (258) Рубежное (2)
