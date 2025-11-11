Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Харьковщины: трое раненых, есть повреждения
За прошедшие сутки, 10 ноября 2025 года, вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть раненые
По данным ОГА, в результате обстрела в с. Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень.
Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?
Как сообщает Синегубов, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
ракета (тип устанавливается);
- 3 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 3 БПЛА (тип устанавливается).
Читайте также: На Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет, - Трегубов
Повреждение инфраструктуры
По словам Синегубова, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены 2 административных здания, торговый киоск, автомобиль, кафе, помещение банка, храм (г. Богодухов), гараж (с. Гуты);
- в Купянском районе повреждены частный дом, гараж, автомобиль (с. Замист);
- в Изюмском районе поврежден магазин (пгт Боровая);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Рубежное);
- в Харьковском районе повреждены административные здания (пос. Высокий).
