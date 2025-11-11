Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Харьковщины: трое раненых, есть повреждения

За прошедшие сутки, 10 ноября 2025 года, вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненые

По данным ОГА, в результате обстрела в с. Рубежное Волчанской громады пострадали 24-летний и 42-летний мужчины, а также 16-летний парень.

Читайте также: Враг вошел в "серую зону" в районе Бологовки в Харьковской области, - основатель спецподразделения Kraken Немичев

Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

Как сообщает Синегубов, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

ракета (тип устанавливается);

3 БПЛА типа "Герань-2";

1 fpv-дрон;

3 БПЛА (тип устанавливается).

Читайте также: На Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет, - Трегубов

Повреждение инфраструктуры

По словам Синегубова, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены 2 административных здания, торговый киоск, автомобиль, кафе, помещение банка, храм (г. Богодухов), гараж (с. Гуты);

в Купянском районе повреждены частный дом, гараж, автомобиль (с. Замист);

в Изюмском районе поврежден магазин (пгт Боровая);

в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Рубежное);

в Харьковском районе повреждены административные здания (пос. Высокий).

Больше читайте в нашем Telegram-канале