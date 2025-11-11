Новини
Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Харківщини: троє поранених, є пошкодження

Упродовж минулої доби, 10 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є поранені

За даними ОВА, внаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець.

Чим окупанти гатили по Харківщині?

Як інформує Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

ракета (тип встановлюється);

  • 3 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження інфраструктури

За словами Синєгубова, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярню, приміщення банку, храм (м. Богодухів), гараж (с. Гути);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль (с. Заміст);
  • в Ізюмському районі пошкоджено магазин (сел. Борова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Рубіжне);
  • у Харківському районі пошкоджено адміністративні будівлі (сел. Високий).

