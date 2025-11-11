Рашисти обстріляли 6 населених пунктів Харківщини: троє поранених, є пошкодження
Упродовж минулої доби, 10 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
За даними ОВА, внаслідок обстрілу в с. Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець.
Чим окупанти гатили по Харківщині?
Як інформує Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
ракета (тип встановлюється);
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Також читайте: На Куп’янському напрямку росіяни тиснуть малими групами. Вовчанськ повністю зруйнований, місць для облаштування позицій немає,- Трегубов
Пошкодження інфраструктури
За словами Синєгубова, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, торгівельний кіоск, автомобіль, кав’ярню, приміщення банку, храм (м. Богодухів), гараж (с. Гути);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж, автомобіль (с. Заміст);
- в Ізюмському районі пошкоджено магазин (сел. Борова);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Рубіжне);
- у Харківському районі пошкоджено адміністративні будівлі (сел. Високий).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль