Вражеские обстрелы Запорожской области: 19 раненых находятся в больницах, пятеро из них - в тяжелом состоянии
19 человек, раненных в результате вражеских обстрелов Запорожской области в разное время, находятся в больницах.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, состояние пяти пострадавших медики оценивают как тяжелое. Остальные - в состоянии средней тяжести.
Обстрел Разумовки
Дольше всего - с августа - в больнице находится 41-летний мужчина, который был ранен во время российского обстрела базы отдыха в Разумовке.
Пострадавшие спасатели
Кроме того, остаются под наблюдением врачей и двое из трех пострадавших спасателей. Состояние обоих мужчин - среднее. Их 49-летний коллега со вчерашнего дня уже дома.
Атаки на Воздвижевку и Орехово
Также в минувшие выходные были госпитализированы женщины 59 и 67 лет, получившие ранения от атак FPV-дронов в Воздвижовской громаде и Орехово. Они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни пока нет.
Сообщается, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Что пережило
- Напомним, 6 августа россияне нанесли как минимум четыре удара ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе. В результате атаки погибли два человека. Также сообщалось о раненых.
- В результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области 8 ноября ранена женщина.
