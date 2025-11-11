Вражеские обстрелы Запорожской области: 19 раненых находятся в больницах, пятеро из них - в тяжелом состоянии

19 человек, раненных в результате вражеских обстрелов Запорожской области в разное время, находятся в больницах.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, состояние пяти пострадавших медики оценивают как тяжелое. Остальные - в состоянии средней тяжести.

Обстрел Разумовки

Дольше всего - с августа - в больнице находится 41-летний мужчина, который был ранен во время российского обстрела базы отдыха в Разумовке.

Пострадавшие спасатели

Кроме того, остаются под наблюдением врачей и двое из трех пострадавших спасателей. Состояние обоих мужчин - среднее. Их 49-летний коллега со вчерашнего дня уже дома.

Атаки на Воздвижевку и Орехово

Также в минувшие выходные были госпитализированы женщины 59 и 67 лет, получившие ранения от атак FPV-дронов в Воздвижовской громаде и Орехово. Они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни пока нет.

Сообщается, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

