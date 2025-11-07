Оккупанты ударили КАБами по Орехову: погиб коммунальщик, ранена супружеская пара
Сегодня, 7 ноября, российские военные атаковали КАБами город Орехов в Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты атаковали город КАБами. К сожалению, погиб 60-летний работник коммунального предприятия", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате атаки пострадала супружеская пара: 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Им оказывается медицинская помощь.
Что предшествовало
- В ночь на 7 ноября Запорожье подверглось обстрелу российскими войсками. В результате ударов выбиты окна в многоэтажках и детском саду.
- В течение суток оккупанты нанесли 750 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
