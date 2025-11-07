Оккупанты ударили КАБами по Орехову: погиб коммунальщик, ранена супружеская пара

Сегодня, 7 ноября, российские военные атаковали КАБами город Орехов в Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты атаковали город КАБами. К сожалению, погиб 60-летний работник коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атаки пострадала супружеская пара: 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Им оказывается медицинская помощь.

Что предшествовало