Окупанти вдарили КАБами та fpv-дроном по Оріхову і Приморському: двоє загиблих і троє поранених
Сьогодні, 7 листопада, російські військові атакували КАБами місто Оріхів у Запорізькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені. Пізніше РФ вдарила по Приморському. Там також є жертви.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Атака на Оріхів
"Окупанти атакували місто КАБами. На жаль, загинув 60-річний працівник комунального підприємства", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок атаки постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надається медична допомога.
Удар РФ по селищу Приморське
Відомо, що внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду одна людина загинула й одна – поранена.
Зазначається, що росіяни прицільно ударили fpv-дроном по цивільним мешканцям у селищі Приморське:
- 46-річний чоловік загинув на місці.
- Ще один чоловік дістав поранення.
Що передувало
- У ніч на 7 листопада Запоріжжя зазнало обстрілу російськими військами. Унаслідок ударів вибиті вікна у багатоповерхівках та дитячому садку.
- Упродовж доби окупанти завдали 750 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.
