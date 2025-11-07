Окупанти вдарили КАБами та fpv-дроном по Оріхову і Приморському: двоє загиблих і троє поранених

Сьогодні, 7 листопада, російські військові атакували КАБами місто Оріхів у Запорізькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені. Пізніше РФ вдарила по Приморському. Там також є жертви.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Атака на Оріхів

"Окупанти атакували місто КАБами. На жаль, загинув 60-річний працівник комунального підприємства", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки постраждало подружжя: 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надається медична допомога.

Удар РФ по селищу Приморське

Відомо, що внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду одна людина загинула й одна – поранена.

Зазначається, що росіяни прицільно ударили fpv-дроном по цивільним мешканцям у селищі Приморське:

46-річний чоловік загинув на місці.

Ще один чоловік дістав поранення.

