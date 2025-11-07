Росія атакувала Запоріжжя: вибиті вікна в будинках і дитсадку

У ніч на 7 листопада Запоріжжя зазнало обстрілу російськими військами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ударів вибиті вікна у багатоповерхівках та дитячому садку.

Наслідки обстрілу

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що атака сталася в одному з районів міста.

"Наразі інформації про постраждалих не надходило", - написав Федоров у своєму Telegram.

