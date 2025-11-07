Росія атакувала Запоріжжя: вибиті вікна в будинках і дитсадку
У ніч на 7 листопада Запоріжжя зазнало обстрілу російськими військами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок ударів вибиті вікна у багатоповерхівках та дитячому садку.
Наслідки обстрілу
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що атака сталася в одному з районів міста.
"Наразі інформації про постраждалих не надходило", - написав Федоров у своєму Telegram.
- Перед цим російські окупанти здійснили масовану атаку на Чугуївську громаду Харківської області: у місті пролунало понад 10 вибухів.
- Також РФ вдарила по Павлограду, Нікопольщину, Синельниківщині та Дніпру: шестеро людей зазнали поранень.
Олег Шелестов
07.11.2025 05:42
