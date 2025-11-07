РУС
Новости Атака на Запорожье
Россия атаковала Запорожье: выбиты окна в домах и детском саду

Атака на Запорожье
Фото: Getty Images

В ночь на 7 ноября Запорожье подверглось обстрелу российскими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов выбиты окна в многоэтажках и детском саду.

Последствия обстрела

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что атака произошла в одном из районов города.

"На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Федоров в своем Telegram.

Читайте: Удары россиян по энергетике и гражданским лицам в очередной раз показывают - давления сейчас недостаточно, - Зеленский

Автор: 

На цьому тлі слова сумно відомого персонажа видаються "еталоном" марнослів'я : "Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает, когда стороны украинского урегулирования придут к мнению, что его достижение приведет к экономическому росту. "Две стороны поймут, что решить конфликт кинетически - это плохо для них, и нужно решить вопрос дипломатически, чтобы обеспечить рост своим странам"((
07.11.2025 05:42 Ответить
 
 