Россия атаковала Запорожье: выбиты окна в домах и детском саду
В ночь на 7 ноября Запорожье подверглось обстрелу российскими войсками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов выбиты окна в многоэтажках и детском саду.
Последствия обстрела
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что атака произошла в одном из районов города.
"На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Федоров в своем Telegram.
- Перед этим российские оккупанты осуществили массированную атаку на Чугуевскую громаду Харьковской области: в городе прогремело более 10 взрывов.
- Также РФ нанесла удары по Павлограду, Никопольскому, Синельниковскому районам и Днепру: шесть человек получили ранения.
