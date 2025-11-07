Россия атаковала Запорожье: выбиты окна в домах и детском саду

Фото: Getty Images

В ночь на 7 ноября Запорожье подверглось обстрелу российскими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате ударов выбиты окна в многоэтажках и детском саду.

Последствия обстрела

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что атака произошла в одном из районов города.

"На данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Федоров в своем Telegram.

