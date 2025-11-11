Ворожі обстріли Запорізької області: 19 поранених перебувають у лікарнях, п’ятеро з них - важкі
19 людей, поранених внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області в різний час, перебувають у лікарнях.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, стан п'яти постраждалих медики оцінюють, як тяжкий. Інші - у стані середньої тяжкості.
Обстріл Розумівки
Найдовше - з серпня - у лікарні перебуває 41-річний чоловік, який був поранений під час російського обстрілу бази відпочинку у Розумівці.
Постраждалі рятувальники
Крім того, залишаються під наглядом лікарів і двоє з трьох постраждалих рятувальників. Стан обох чоловіків - середній. Їхній 49-річний колега відучора вже вдома.
Атаки на Воздвижівку та Оріхів
Також минулими вихідними були госпіталізовані жінки 59 та 67 років, які дістали поранення від атак FPV -дронів у Воздвижівській громаді та Оріхові. Вони в стані середньої важкості, загрози їхньому життю наразі немає.
Повідомляється, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Що перебдувало
- Нагадаємо, 6 серпня росіяни вдарили щонайменше чотирма ФАБами по відпочинковій базі у Запорізькому районі. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Також повідомлялося про поранених.
- Внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області 8 листопада поранено жінку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
буратінка, ти вчасно Марік розмінував. Вже отримав нагороду від свого хазяїна пуйла?