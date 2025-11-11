На данный момент нет информации об исках в отношении разоблачителей коррупции, закон их защищает, - НАПК

В настоящее время Закон "О предотвращении коррупции" защищает разоблачителей от судебных исков. Впрочем, внедрение анти-slapp директивы ЕС будет способствовать усилению их защиты. В частности, это касается общественных деятелей и медийщиков.

Об этом сообщила руководитель направления развития института разоблачения НАПК Анастасия Ренкас, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас НАПК не располагает информацией о наличии исков в отношении разоблачителей. Потому что Закон "О предотвращении коррупции" четко говорит, что разоблачитель не несет ответственности за то, что информация не нашла своего подтверждения", - сказала она.

В то же время Ренкас отметила, что на фоне развития института разоблачения в Украине могут быть риски, что в будущем в отношении разоблачителей могут использоваться манипуляции законодательством, такие как иски о защите чести и достоинства или опровержение недостоверной информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонимные телеграм-каналы атакуют НАБУ, называя детективов Бюро "российскими агентами"

"Чем больше институт разоблачения набирает обороты, тем больше будет противодействие. Есть опасения, что иски типа защиты чести и достоинства и опровержения недостоверной информации могут применяться и к разоблачителям. Например, за то, что разоблачители предоставили информацию о вероятных коррупционных действиях, но сообщенная информация не нашла своего подтверждения. То есть была проведена проверка, но факт не подтвердился. К разоблачителям может быть заявлен иск, например, опровержения недостоверной информации", - сказала она.

Руководительница отдела развития института разоблачения отметила, что, исходя из соображений защиты общественных деятелей и общественных организаций от подобных действий, в 2024 году Европейский Союз принял Директиву 1069, направленную против стратегических исков против общественного участия (SLAPP). Она отметила, что в Украине анти-slapp директива не имплементирована. В то же время, по словам специалиста, внедрение этого документа поможет защитить и разоблачителей, которыми, в частности, могут быть журналисты-расследователи и лица, выступающие каналом информирования.

Читайте также: НАПК не будет проверять образ жизни "слуги народа" Кузнецова, семья которого владеет имением в Киеве стоимостью более $400 тыс.

В то же время Ренкас добавила, что лицо, имеющее доступ к государственной тайне, может сообщить о фактах коррупции через Портал разоблачителей, не разглашая секретную информацию.

"Человек, имеющий доступ к государственной тайне, может обратиться, например, через Портал разоблачителей, но он не должен указывать никакой информации, содержащей гостайну. То есть именно засекречивание - это вид информации. Можно указать, что есть факты коррупции среди людей, которые, например, работают с закупочными контрактами - назвать их фамилии, и это не будет госсекретом. Все знают, что у нас есть закупочные контракты, заключенные при определенных обстоятельствах и во время определенных тендеров. То есть - не разглашается сама информация, которая является гостайной. Однако детали обстоятельств возможного совершения уголовного правонарушения будут проверяться прокурором или следователем, которые имеют право работать с гостайной в рамках конкретного уголовного производства", - сказала она.

Ренкас констатировала, что обращение с такой информацией требует осторожности. В то же время она подчеркнула, что основной риск в этой теме заключается в том, что именно процедура открытия государственной тайны не урегулирована. Поэтому, по ее словам, необходимо прописать, как, в частности, информатору действовать в случае выявления фактов коррупции в отрасли, защищенной гостайной.

Больше читайте в нашем Telegram-канале