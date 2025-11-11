РУС
ЕС создает разведывательное подразделение для "укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки", - Еврокомиссия

Европейская комиссия планирует создать новое подразделение в рамках Генерального секретариата для укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЕК Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы находимся в сложной геополитической и геоэкономической среде, и именно поэтому Еврокомиссия рассматривает вопрос об укреплении своих возможностей в сфере безопасности и разведки. В рамках этого подхода рассматривается создание специального подразделения в рамках Генерального секретариата", - отметил Уйвари.

Он уточнил, что концепция находится на начальном этапе разработки, и подразделение станет дополнительной инициативой, которая будет дополнять работу Директората безопасности Комиссии и тесно сотрудничать с соответствующими службами Европейской службы внешних действий.

Ранее в СМИ сообщали, что Еврокомиссия стремится улучшить использование информации, собранной национальными разведывательными агентствами стран-членов. Обмен разведданными в ЕС начался после террористических атак на США в 2001 году, а впоследствии стал более институционализированным и перешел под контроль дипломатической службы ЕС.

Что предшествовало?

Еврокомиссия создает разведывательный орган для повышения эффективности обмена данными между национальными шпионскими службами ЕС.

Вновь созданное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет пытаться улучшить использование информации, собранной национальными шпионскими агентствами. Оно будет сформировано в рамках генерального секретариата Комиссии.

Нарешті додумалися, коли вся Європа вже давно кишить кацапськими агентами на зарплаті у пуйла.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:47 Ответить
Стісняюсь спитать: а який процент того підрозділу буде працювати на гур мо рф?
показать весь комментарий
11.11.2025 15:42 Ответить
Це питання не до мене - зверніться листом в Єврокомісію!
показать весь комментарий
11.11.2025 15:46 Ответить
Я навіть знаю відповідь на такий лист:
"Повідомляю, що проведеною перевіркою наявність агентів гур мо рф у складі підрозділу не встановлено.
Нач. відділу по роботі зі зверненями громадян майор Іванов І.І. Підпис"
показать весь комментарий
11.11.2025 15:54 Ответить
Після стількох війн ****** проти ЛЮДЕЙ сусідніх країн, це рішення ЄС, уже давно актуальне!!
показать весь комментарий
11.11.2025 14:59 Ответить
Обладнання (особливо електронне) у того підрозділу мабуть буде made in China ... ну щоб китаців зручніше було інформувати про результати розвідки 🤔
показать весь комментарий
11.11.2025 15:20 Ответить
І очолювати той підрозділ буде індус... або пакистанець...
показать весь комментарий
11.11.2025 15:38 Ответить
 
 