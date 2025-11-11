ЕС создает разведывательное подразделение для "укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки", - Еврокомиссия

Европейская комиссия планирует создать новое подразделение в рамках Генерального секретариата для укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЕК Балаж Уйвари, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы находимся в сложной геополитической и геоэкономической среде, и именно поэтому Еврокомиссия рассматривает вопрос об укреплении своих возможностей в сфере безопасности и разведки. В рамках этого подхода рассматривается создание специального подразделения в рамках Генерального секретариата", - отметил Уйвари.

Он уточнил, что концепция находится на начальном этапе разработки, и подразделение станет дополнительной инициативой, которая будет дополнять работу Директората безопасности Комиссии и тесно сотрудничать с соответствующими службами Европейской службы внешних действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России доходы от повышения НДС будут на $6 миллиардов меньше прогнозов, – разведка

Ранее в СМИ сообщали, что Еврокомиссия стремится улучшить использование информации, собранной национальными разведывательными агентствами стран-членов. Обмен разведданными в ЕС начался после террористических атак на США в 2001 году, а впоследствии стал более институционализированным и перешел под контроль дипломатической службы ЕС.

Что предшествовало?

Еврокомиссия создает разведывательный орган для повышения эффективности обмена данными между национальными шпионскими службами ЕС.

Вновь созданное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет пытаться улучшить использование информации, собранной национальными шпионскими агентствами. Оно будет сформировано в рамках генерального секретариата Комиссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ