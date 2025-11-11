ЄС створює розвідувальний підрозділ для "зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки", - Єврокомісія

Європейська комісія планує створення нового підрозділу у рамках Генерального секретаріату для зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки.

Про це повідомив речник ЄК Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми перебуваємо у складному геополітичному та геоекономічному середовищі, і саме тому Єврокомісія розглядає питання про зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки. У межах цього підходу розглядається створення спеціального підрозділу в рамках Генерального секретаріату", - зазначив Уйварі.

Він уточнив, що концепція перебуває на початковому етапі розроблення, і підрозділ стане додатковою ініціативою, яка доповнюватиме роботу Директорату безпеки Комісії та тісно співпрацюватиме з відповідними службами Європейської служби зовнішніх дій.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія прагне покращити використання інформації, зібраної національними розвідувальними агентствами країн-членів. Обмін розвідданими у ЄС розпочався після терористичних атак на США у 2001 році, а згодом став більш інституціоналізованим і перейшов під контроль дипломатичної служби ЄС.

