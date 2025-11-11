ЄС створює розвідувальний підрозділ для "зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки", - Єврокомісія

Європейська комісія планує створення нового підрозділу у рамках Генерального секретаріату для зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки.

Про це повідомив речник ЄК Балаж Уйварі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми перебуваємо у складному геополітичному та геоекономічному середовищі, і саме тому Єврокомісія розглядає питання про зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки. У межах цього підходу розглядається створення спеціального підрозділу в рамках Генерального секретаріату", - зазначив Уйварі.

Він уточнив, що концепція перебуває на початковому етапі розроблення, і підрозділ стане додатковою ініціативою, яка доповнюватиме роботу Директорату безпеки Комісії та тісно співпрацюватиме з відповідними службами Європейської служби зовнішніх дій.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія прагне покращити використання інформації, зібраної національними розвідувальними агентствами країн-членів. Обмін розвідданими у ЄС розпочався після терористичних атак на США у 2001 році, а згодом став більш інституціоналізованим і перейшов під контроль дипломатичної служби ЄС.

Що передувало?

Єврокомісія створює розвідувальний орган для підвищення ефективності обміну даними між національними шпигунськими службами ЄС.

Новостворений підрозділ під керівництвом Урсули фон дер Ляєн намагатиметься покращити використання інформації, зібраної національними шпигунськими агентствами. Він буде сформований в рамках генерального секретаріату Комісії.

Нарешті додумалися, коли вся Європа вже давно кишить кацапськими агентами на зарплаті у пуйла.
11.11.2025 14:47 Відповісти
Стісняюсь спитать: а який процент того підрозділу буде працювати на гур мо рф?
11.11.2025 15:42 Відповісти
Це питання не до мене - зверніться листом в Єврокомісію!
11.11.2025 15:46 Відповісти
Я навіть знаю відповідь на такий лист:
"Повідомляю, що проведеною перевіркою наявність агентів гур мо рф у складі підрозділу не встановлено.
Нач. відділу по роботі зі зверненями громадян майор Іванов І.І. Підпис"
11.11.2025 15:54 Відповісти
Ви оптиміст, бо ніхто не буде турбувати себе подібним листом
11.11.2025 16:03 Відповісти
Після стількох війн ****** проти ЛЮДЕЙ сусідніх країн, це рішення ЄС, уже давно актуальне!!
11.11.2025 14:59 Відповісти
Обладнання (особливо електронне) у того підрозділу мабуть буде made in China ... ну щоб китаців зручніше було інформувати про результати розвідки 🤔
11.11.2025 15:20 Відповісти
І очолювати той підрозділ буде індус... або пакистанець...
11.11.2025 15:38 Відповісти
 
 