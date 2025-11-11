ВСУ поразили НПЗ в Орске. Атакована одна из установок первичной переработки нефти, - Генштаб
Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области России.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов - бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и т.д.
"Проектная мощность переработки - 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.
Последствия
На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Предварительно, поражена одна из установок первичной переработки нефти. Результаты уточняются.
Что предшествовало
В сети сообщали об атаке на НПЗ в Орске.
НПЗ "Орскнафтооргсинтез" уже атаковали дроны 3 октября 2025 года.
