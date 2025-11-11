ВСУ поразили НПЗ в Орске. Атакована одна из установок первичной переработки нефти, - Генштаб

Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области России.

Что известно?

Предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов - бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и т.д.

"Проектная мощность переработки - 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Последствия

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Предварительно, поражена одна из установок первичной переработки нефти. Результаты уточняются.

Что предшествовало

В сети сообщали об атаке на НПЗ в Орске.

НПЗ "Орскнафтооргсинтез" уже атаковали дроны 3 октября 2025 года.