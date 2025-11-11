РУС
ВСУ поразили НПЗ в Орске. Атакована одна из установок первичной переработки нефти, - Генштаб

Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Орске

Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов - бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и т.д.

"Проектная мощность переработки - 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Читайте также: Поражены Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии, вражеский склад и скопление оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

Последствия

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Предварительно, поражена одна из установок первичной переработки нефти. Результаты уточняются.

Что предшествовало

В сети сообщали об атаке на НПЗ в Орске.

НПЗ "Орскнафтооргсинтез" уже атаковали дроны 3 октября 2025 года.

А где же обещаный гнусавым наркетом блэкаут в Москве? А то у нас почти вся страна без света силит, в то время как у кацапов всего лишь бензин немного подорожал. Офигенный размен конечно
11.11.2025 15:16 Ответить
Коли в Конче Заспв буде блекаут, тоді можливо і до мацкви руки дійдуть, але це не певно! 🤬
11.11.2025 15:24 Ответить
Добра новина, але від Генштабі ЗСУ хотілось би більше обнадійливих новин із фронту.
Проте, не виключено, що задуми і плани Генштабу розгрому рашистів будуть реалізовані.
